الخروقات الصهيونية مستمرة: تفجير منازل وتجريف طرق

في الوقت الذي أجرى فيه وفد من لجنة مراقبة وقف إطلاق النار جولة ميدانية في القطاع الغربي بعد ظهر اليوم (الأربعاء)، تعرضت منطقة برج مطلين الواقعة في الأطراف الشمالية لبلدة كفرشوبا لقصف مدفعي صهيوني متقطع. تزامن هذا التصعيد مع عمليات تمشيط مكثفة بالرشاشات الثقيلة استهدفت أحياء البلدة، انطلاقًا من مواقع جيش العدو المتمركزة في التلال المحتلة المشرفة على المنطقة.

كما سُجِّل توغل قوة مؤللة معادية من بلدة يارون باتجاه بلدة مارون الراس، في حين واصلت الجرافات الصهيونية لليوم الرابع على التوالي عمليات تجريف الأراضي في حرش يارون.

لحظة توغل قوة من جيش العدو من بلدة يارون باتجاه الاطراف الشمالية للبلدة

وبالتزامن، دخلت قوة من الجيش اللبناني ترافقها جرافة عسكرية إلى بلدة عيترون لإعادة فتح الطريق التي أغلقها جيش العدو يوم أمس.

في المقابل، صعّدت قوات العدو اعتداءاتها، حيث نفذت عملية تفجير كبيرة في بلدة عيتا الشعب، خصوصًا في الأحياء المطلة على بلدة رميش، مما تسبب في أضرار جسيمة. ولم تقتصر الاعتداءات على عيتا الشعب، بل امتدت إلى بلدات رامية، وحانين، ومروحين، والضهيرة، ومارون الراس، وبارون في قضاء بنت جبيل، التي شهدت عمليات نسف ممنهجة استهدفت منازل المدنيين.

من عملية التفجير في بلدة عيتا الشعب

وعمد جيش العدو، بعد منتصف الليل، إلى تفجير منازل وتجريف الطرق في عيتا الشعب وحانين ومارون الراس. كما نفّذ عملية نسف في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون.

المصدر: مواقع + موقع المنار