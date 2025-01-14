مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 14-1-2025

لن ينجليَ غبارُ الامسِ بالكلامِ والوعود، بل بالممارساتِ الحقيقيةِ التي تُصدِّقُ الاقوالَ التي تبدو منفتحةً منذُ الساعاتِ الاولى للعهدِ الجديد. فبينَ لازمتيِّ الصفحةِ الجديدةِ واليدِ الممدودةِ امتدَّت ساعاتُ المشاوراتِ ومحطاتُ الحراكِ للرئيسِ المكلفِ تشكيلَ الحكومةِ نواف سلام.

لستُ من أهلِ الإقصاءِ بل من أهلِ الوَحدة، ولا من أهلِ الإستبعادِ بل من أهلِ الشراكةِ الوطنيّة – قال الرئيسُ المكلفُ من قصرِ بعبدا على مسمعِ الرئيسينِ جوزاف عون ونبيه بري، ماداً يديهِ للجميعِ كي لا يَشعُرَ أيُ مواطنٍ بالتهميشِ كما قال..

اما اعادةُ اعمارِ ما دَمَّرَهُ العدوانُ الصهيونيُ فوعدٌ والتزامٌ كما اشارَ الرئيسُ سلام. وعناوينُ الحكومةِ التي رفَعَها حُلُمُ كلِّ لبنانيٍّ من تثبيتِ فصلٍ جديدٍ متجذرٍ بالعدالةِ والأمنِ والتقدم، والتمسكِ باولويةِ اصلاحِ المؤسساتِ وبسطِ سلطةِ الدولةِ وبناءِ اقتصادٍ منتجٍ وتطبيقِ اللامركزيةِ الادارية، وغيرُها الكثيرُ من العناوين ..

هي العناوينُ التي حمَلَها خطابُ القسمِ للرئيسِ عون، وجدَّدَها اليومَ امامَ نائبِ رئيسِ المجلسِ الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب والوفدِ المرافقِ له، مرفِقاً حديثَه بالتأكيدِ انَّ فرصاً كبيرةً حاضرةٌ يجبُ استغلالُها ولا يجبُ وضعُ عراقيلَ امامَ تشكيلِ الحكومة، مكرراً لازمةَ لقاءاتِه معَ الجميعِ بانه اذا انكسرَ مُكوِّنٌ سينكسرُ لبنانُ بأسرِه..

وفيما تَستمرُ الخطواتُ الدستوريةُ لمسارِ التكليف، باستشاراتٍ غيرِ ملزمةٍ لرئيسِ الحكومةِ مع الكتلِ النيابية، على ان يَسمعَ خلالَها الرئيسُ سلام واضحَ الكلام، وعلى اساسِها يُرسَمُ المشهدُ لما هو قادمٌ من الايام..

في الايامِ الفلسطينيةِ آمالٌ باَنْ يُنتجَ الصبرُ نصراً على عنجهيةِ العدوِ فيوقفَ حربَ الابادةِ الممتدةَ لاكثرَ من سنةٍ ومئةِ يوم، لم يَستطِع خلالَها العدوُ رغمَ كلِّ التدميرِ والتجزيرِ اَن يُنتجَ حلاً اِلا بتبادلِ الاسرى والانسحابِ من غزة. اتفاقٌ تُكتبُ آخِرُ احرفِه وفقَ ما تَشي تصريحاتُ الوسطاءِ وما يقولُه الاميركيُ ويرددُه الصهيوني.

المصدر: قناة المنار