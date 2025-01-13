سويسرا تعلن استعدادها لاستضافة أي لقاء بين بوتين وترامب

أعلنت سويسرا عن استعدادها لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأكد رئيس قسم الاتصالات في وزارة الخارجية السويسرية نيكولا بيدو أن “بلاده مستعدة لاستضافة لقاء محتمل بين بوتين وترامب”، واضاف أن “برن لم تجر اتصالاتها حاليا مع روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن هذا الموضوع”.

وأشار بيدو إلى أن “سويسرا أبلغت كل من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، منذ قمة بورغنستوك، أنها مستعدة لدعم الجهود الدبلوماسية التي تهدف للسلام”، وتابع أن “برن ليست على اتصال محدد مع أي من الأطراف فيما يتعلق بأي أنشطة تتعلق بالسلام في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، تحدثت الرئيسة السويسرية الجديدة كارين كلير ساتر هاتفيا مع الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي وأخبرته أن “برن مستعدة للتوسط في عملية السلام”.

ومن جهة أخرى، أكد “مستشار الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب للأمن القومي” مايكل والتز أن “فريق إدارة البيت الأبيض الجديد يرتب للقاء بين الزعيم الروسي وترامب”.

المصدر: روسيا اليوم