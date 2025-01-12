“الوطني المستقل”: سنكون الى جانب القصر الجمهوري بتوجهاته ومشروعه الإنقاذي

عقد نواب “التكتل الوطني المستقل” النيابي الاحد اجتماعا لتحديد موقفه من تسمية الشخصية المكلفة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبعد الاجتماع، اشار النائب فريد الخازن إلى أن “اجتماع اليوم ليس هدفه تسمية رئيس للحكومة، فنحن في اطار المشاورات حول التسمية ولكن الاهم اخذنا قرارا استراتيجيا ان تكون كتلتنا كتلة داعمة للعهد وداعمة لرئيس الجمهورية ولخطاب القسم وللمرحلة الجديدة التي دخل بها البلد”.

وأضاف الخازن “نحن سنكون الى جانب القصر الجمهوري بتوجهاته ومشروعه الانقاذي والاصلاحي ومسألة حصر السلاح بالدولة اللبنانية واعادة الاعمار والانفتاح على الدول العربية والمجتمع الدولي ونحن درسنا الخطاب جيدا وسنكون في هذا التموضع السياسي الى جانب رئيس الجمهورية”.

وعن تسمية رئيس الحكومة المقبلة، أشار الخازن إلى أن “مشاوراتنا كتكل وطني مستقل مستمرة وكذلك مع الكتل النيابية الاخرى والدوائر المحيطة بالقصر الجمهوري وغدا سنعلن موقفنا بما لا يعرقل العهد”، وتابع “الهم كيفية النهوض بالبلد وننتظر على أي حال شكل الحكومة، هل تكون حكومة سياسية او تكنوقراط او أحزاب”.

يذكر ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يجري في قصر بعبدا الاثنين الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام