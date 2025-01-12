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January 12 2025 - 20:00

“اللقاء الديمقراطي”: لمزيد من المشاورات حول تسمية رئيس الحكومة المكلف

منذ 14 mins 12 January، 2025
اللقاء الديمقراطي
لبنان

عقدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” اجتماعا بحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط والنواب الأعضاء، حيث جرى التداول في مسألة الإستشارات النيابية الملزمة المقرر عقدها الاثنين في قصر بعبدا.

وقررت الكتلة إجراء المزيد من المشاورات وترك مسألة اعلان اسم الشخصية المقترحة لتشكيل الحكومة العتيدة ليعلنه رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط بعد الإستشارات النيابية في بعبدا.

يذكر ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يجري في قصر بعبدا الاثنين الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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