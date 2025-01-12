أردوغان يُلمّح لإمكانية ترشحه لولاية رئاسية جديدة

لمّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع حزبي إلى إمكانية ترشحه لولاية رئاسية جديدة للمرة الثالثة.

وحضر الرئيس التركي، يوم السبت، اجتماعًا لحزب “العدالة والتنمية” في مدينة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا.

وأثناء الاجتماع، سأل أحد الحاضرين أردوغان عما إذا كان يعتزم الترشح للرئاسة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.ورد عليه أردوغان قائلاً: “إذا كنتَ أنت مع ذلك، فأنا مع ذلك أيضًا”.

وكان كبير مستشاري الرئيس التركي، محمد أوتشوم، قد صرّح سابقًا بأن الرئيس أردوغان يمكنه الترشح للرئاسة مجددًا إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في عام 2027.

وفي عام 2017، شهدت تركيا استفتاءً على تعديل الدستور يمنح رئيس الدولة الحق في تولي المنصب لفترتين متتاليتين. وفي مايو 2023، أُعيد انتخاب أردوغان رئيسًا لتركيا للمرة الثانية بعد إقرار التعديلات الدستورية، وذلك بعد ولاية سابقة شغل فيها منصب الرئاسة بين 2014 و2018، قبل التحول من الجمهورية البرلمانية إلى النظام الرئاسي.

المصدر: مواقع