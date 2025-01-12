فرنسا | عشرات المصابين إثر اصطدام قطاري ترامواي في ستراسبورغ

أُصيب عشرات الأشخاص في حادث تصادم نادر بين قطاري ترامواي في مدينة ستراسبورغ، شرق فرنسا، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية.

وأفادت المحافظة مساء أمس السبت بأن “الحصيلة غير النهائية تتراوح بين 30 و35 ضحية، وكلها حالات طوارئ نسبية”، مضيفة أن “النيابة العامة فتحت تحقيقاً كما هو الحال في مثل هذه الحالات”.

من جهته، أعلن الإسعاف عن إصابة نحو خمسين شخصاً.

وفرضت السلطات طوقاً أمنياً مشدداً أمام محطة الترامواي، حيث تمركزت سيارات إسعاف عديدة. وتم إجلاء الجرحى على النقالات، بينما تلقى آخرون العلاج في المحطة.

وقالت رئيسة بلدية المنطقة، جين بارسيجيان، في موقع الحادث: “وقع التصادم نتيجة سير ترام في الاتجاه العكسي، ولا أعرف سببه بعد”.

وأضافت: “لا توجد وفيات أو حالات طوارئ مطلقة، وفق المعلومات المتوفرة حالياً، ولكن من الواضح أن بعض الجرحى يعانون من صدمة بسبب عنف الاصطدام”.

بدوره، قال مدير إدارة الإسعاف في منطقة با-رين، رينيه سيلييه: “هناك حوالي خمسين حالة طوارئ نسبية، مع إصابات لا تهدد الحياة… معظمها إصابات رضية”.

من جانبه، قال مدير شركة النقل في ستراسبورغ، إيمانويل أونو: “السائقان لم يتعرضا لأي أذى جسدي، لكنهما في حالة صدمة شديدة”.

يُذكر أن ستراسبورغ كانت أول مدينة فرنسية كبرى تعيد تشغيل شبكة الترام، بدءاً من عام 1994.

وسبق أن شهدت المدينة حادثاً مشابهاً في الموقع نفسه نهاية تشرين الأول/أكتوبر 1998، حين اصطدم ترام بآخر في النفق تحت المحطة بسبب السرعة المفرطة لأحد القطارين، ما أدى إلى إصابة 17 شخصاً.

المصدر: مواقع