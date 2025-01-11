غوتيريش يهنئ عون بانتخابه ويزور لبنان السبت المقبل

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون السبت اتصالا هاتفيا من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، هنأه فيه بإنتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الوطنية الجديدة.

واكد غوتيريش دعم الامم المتحدة للبنان في المجالات كافة، واستمرارها في المساعدة التي تتطلبها الأوضاع الراهنة من خلال المنظمات الدولية العاملة في لبنان.

وأبلغ غوتيريش الرئيس عون رغبته في زيارة لبنان يوم السبت المقبل للتهنئة والبحث في برنامج عمل المنظمات الدولية في المرحلة المقبلة.

وشكر عون لغوتيريش تهنئته، مقدراً الدعم الذي تقدمه الامم المتحدة للبنان في الميادين كافة، مرحباً بالزيارة التي يعتزم غوتيريس القيام بها إلى لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام