القوات اليمنية: نفذنا عملية ضد حاملة الطائرات الأميركية “ترومان” وجاهزون لأي تصعيد

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها السبت ان القوة الصاروخيةُ وسلاح الجو المسيّر في اليمن نفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ “يو أس أس هاري ترومان” وعدداً من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها في منطقةِ شمالي البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة، وقدِ استمرت عمليةُ الاشتباكِ مع الحاملةِ والقطعِ التابعةِ لها 9 ساعاتٍ ويعد هذا الاستهدافُ للحاملةِ هو الخامسُ منذُ قدومِها إلى البحرِ الأحمر.

واكد البيان ان هذه العملية جاءت انتصارا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وبعدَ العدوانِ الإسرائيليِّ الأمريكي البريطاني على بلدنا، ولفت الى ان “العمليةُ حققت أهدافَها بنجاح”، وتابع ان “القوات اليمنيةَ تؤكد جهوزيتها العاليةَ لمواجهة أي تصعيدٍ أمريكيٍّ أو إسرائيليٍّ على بلدِنا”، وشدد على ان “القوات المسلحة اليمنيةُ مستمرة في تأدية واجباتِها تجاهَ الشعبِ الفلسطيني وأنَّ عملياتِها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة”.

وهذا نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وبعدَ العدوانِ الإسرائيليِّ الأمريكي البريطاني على بلدِنا

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى خلال الـ 24 ساعةً الماضيةَ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ “يو أس أس هاري ترومان” وعدداً من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها في منطقةِ شمالي البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة، وقدِ استمرت عمليةُ الاشتباكِ مع الحاملةِ والقطعِ التابعةِ لها 9 ساعاتٍ ويعد هذا الاستهدافُ للحاملةِ هو الخامسُ منذُ قدومِها إلى البحرِ الأحمر.

وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله وأجبرتْ حاملةَ الطائراتِ على مغادرةِ مسرحِ العمليات والهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ جهوزيتَها العاليةَ لمواجهةِ أيِّ تصعيدٍ أمريكيٍّ أو إسرائيليٍّ على بلدِنا مستعينةً باللهِ ومتوكلةً عليه.

تُجددُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ التأكيدَ على أنَّها مستمرةٌ في تأديةِ واجباتِها تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وأنَّ عملياتِها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 11 من رجب 1446للهجرة

الموافق للـ 11 يناير 2025م

المصدر: موقع المنار