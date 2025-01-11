الرئيس عون: لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لوضع الأمور على السكة الصحيحة

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون “لم آتِ لأعمل في السياسة انا آت لبناء دولة والدولة لا تقوم الا على العدالة وعلى المساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة”، وتابع “هذا عهد كل لبناني أيا كان مركزه ومهما كانت طائفته، لدينا فرصة كبرى إما نربحها او نخسرها ولكي نستفيد منها علينا ان نكون يدا بيد”.

كلام عون جاء السبت خلال استقباله “مفتي الجمهورية” الشيخ عبد اللطيف دريان، وقال عون “نأمل ان يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، ونبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج الجاهز”، واضاف “لدينا القدرات والامكانات والطاقات البشرية وهذه ثروة مستدامة قادرة على الإنتاج وأهم من الثروات الطبيعية”.

واعتبر عون ان “المطلوب فقط هو النية الصافية لمصلحة لبنان وليس للمصلحة الشخصية”، وتابع “علينا ان نستعين بمساعدة الخارج لا ان نستقوي بالخارج على الداخل”، واكد ان “لا فضل لطائفة على أخرى او شخص على آخر، جميعنا لبنانيون ونحمل الهوية ذاتها وننشد النشيد الوطني نفسه، والعلم اللبناني لنا جميعا. حق الإختلاف مقدس، ولكن حق الخلاف غير مسموح”.

بدوره، قال المفتي دريان “نتبنى كل مضامين خطاب القسم الذي هو بمثابة إعادة الروح الى الكيان اللبناني، نريد دولة تحكمها العدالة كما يحكمها القانون والدستور واتفاق الطائف”، وتابع “نحن مكون أساسي ولن نطلب شيئا لانفسنا بل ما سنطلبه هو تحقيق التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني وهذا ما تضمنه خطاب قسمكم”، واضاف “أمنيتي الوحيدة ان يكون عهدكم عهد العدالة وان لا يبقى مظلوم واحد في السجون اللبنانية وأمل اللبنانيين بكم كبير جدا وقد عبروا عن فرحتهم العامرة عند انتخابكم رئيسا للجمهورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام