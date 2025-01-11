الطقس في لبنان غائم مع ارتفاع طفيف في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الأحد غائمًا جزئيًا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. يتشكل الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة محلية صباحًا، كما يُتوقع تساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجيًا خلال النهار.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة:

منخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانًا، مع انخفاض في درجات الحرارة، ويستمر حتى فجر يوم الأحد، حيث يتجه شرقًا ويستقر الطقس تدريجيًا مع عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني:

في بيروت بين 11 و19 درجة.

في طرابلس بين 9 و17 درجة.

في زحلة بين 3 و13 درجة.

تحذير: خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1700 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت:

غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتشكل الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية، مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

الأحد:

غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. يتشكل الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة محلية صباحًا، كما يُتوقع تساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجيًا خلال النهار. نحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1700 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الإثنين:

قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة النهارية، بينما تبقى الحرارة الدنيا منخفضة خلال الليل وساعات الصباح الأولى، خاصة في المناطق الداخلية والجبلية، مع بداية انخفاض في نسبة الرطوبة. نحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1600 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الثلاثاء:

قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، مع بقاء الأجواء باردة خلال الليل وساعات الصباح الأولى، خاصة في المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة:

على الساحل: من 11 إلى 18 درجة.

فوق الجبال: من 6 إلى 13 درجة.

في الداخل: من 6 إلى 15 درجة.

الرياح السطحية:

جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

الانقشاع:

متوسط على الساحل، سيئ على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 65% و85%.

حال البحر:

مائج.

حرارة سطح الماء:

19 درجة.

الضغط الجوي:

765 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام