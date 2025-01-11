عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم السبت 11-1-2025

العناوين

الاخبار:

– أيّ دور لمصارف لبنان في سوريا؟

– هوكشتين يتعهّد: انسحاب إسرائيل التام يوم 26 الجاري

– العهد يبدأ معاركه: ميقاتي أو مخزومي؟

– دمج الجيوش السورية: الشرع يدخل حقل الألغام

– أكبر عدوان ثلاثي على اليمن: أهداف مكرَّرة… والردع لا يترمّم

البناء:

– رئاسة الجمهوريّة تدعو للاستشارات النيابيّة الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الاثنين.

– المنافسة بين ميقاتي مدعوماً من الثنائي وجنبلاط.. ومخزومي بدعم جعجع والجميل.

– غارات أميركيّة بريطانيّة إسرائيليّة على اليمن وصنعاء تلوّح بتوسيع الاستهداف

الديار:

– تسونامي شعبي «عابر للطوائف» يدعم خطاب القسم

– معركة رئاسة الحكومة تشتعل… وتواصل سعودي مع حزب الله

– 7 شهداء بغارة على طيردبا وخروقات متزايدة

– الرئاسة الثالثة… عملية “قيصرية” من جديد؟

– كيف تحوّلت أصوات “أمل” و حزب الله من بيضاء الى انتخاب عون؟ الرئيس المنتخب يُلاقي الخارج بالإصلاح…

النهار:

– معركة التكليف… التحدي المبكر الأول للرئيس عون

– هل بات اللبنانيون قادرين على إعادة التفاؤل الى قاموسهم؟

– ماذا بعد انتخاب العماد عون رئيساً؟

– 11 قتيلاً في حرائق لوس أنجليس الخارجة عن السيطرة

اللواء:

– عون يستعجل التأليف بعد التسمية الإثنين.. والكتل تنشغل بخيارات التسمية

– ميقاتي في دمشق اليوم.. وتأكيد لبناني على انسحاب الاحتلال وشكوى ضد الإعتداءات

– خطاب جوزاف عون يجلب الثقة.. وحديث عن حكومة سياسية

– ضغوط أميركية أوروبية على الشرع لإبعاد العسكريين الأجانب المجندين في القوات المسلحة

– جوزيف عون رئيساً بتغيير موازين القوى!

نداء الوطن:

– أمّا وقد صار رئيساً… هل يمحو عون الثاني خطايا عون الأول؟

– انقلاب استباقي من “حزب الله” على عون: نسف للقرار 1701 وتعويم ميقاتي

– الوصاية تبكي في الزاوية: «العصا الدولية» أنقذت السيادة

– كواليس انتخابات الرئيس: ما لا تنقله الكاميرات

الجمهورية:

– دعم قبرصي وإيطالي وسعودي وإيراني وأممي للعهد.. التكليف الاثنين.. والتوجّه لحكومة في غضون أيام

– الرئيس عون في بكركي.. والراعي: خطاب القسم خارطة الطريق الانقاذية للبنان

الاسرار

البناء:

خفايا

– قال مصدر نيابي إن ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية عن أهمية اسم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في تظهير طبيعة المرحلة بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون كلام صحيح، ولذلك سوف نرى المعركة التي غابت عن رئاسة الجمهورية تدور بكل أنواع الأسلحة على رئاسة الحكومة وسوف تظهر نتائج المعركة الأوزان اللبنانيّة للأطراف، وإن فاز أحد مرشحي جعجع أشرف ريفي أو فؤاد مخزومي يمكن القول عندها إن المقاومة هُزمت في الحرب وإنّها تدفع في السياسة ثمن خسارتها، أما إن فاز الرئيس نجيب ميقاتي أو مَن تدعمه المقاومة والحلفاء فإن الصورة سوف تكون معكوسة مقاومة صمدت ولم تُهزم ولا تزال لاعباً فاعلاً ورقماً صعباً.

كواليس

– قال مصدر ديبلوماسي إن التصعيد الأميركيّ الإسرائيليّ ضد اليمن يفتح باب انتقال الحرب إلى منطقة الخليج سواء لجهة احتمال استهداف اليمن للقواعد الأميركية أو احتمال البدء بإجراءات تتصل بتقييد تجارة النفط عبر الممرات المائية المحيطة باليمن، وعلى الأميركيّ خصوصاً أن يقيم حساباته جيداً قبل المضي قدماً بالضربات التي تستهدف المنشآت المدنيّة والبنى التحتيّة في اليمن والادعاء باستهداف مواقع عسكريّة.

اللواء:

– يطمح وزراء حاليون للبقاء في الحكومة الجديدة، لكن تغييرات حاسمة ستحدث في غالبية المواقع أو كلها..

– يجري تدقيق في أسماء نواب خالفوا التوافق الواسع لانتخاب الرئيس لتحديد الخلفيات التي تقف وراء ذلك..

– بقي موفد غربي، مع سفراء دول معنية على عدم تيقن قاطع لجهة انتخاب الرئيس قبل ساعات الصباح الأولى..

نداء الوطن:

– أكد مصدر أميركي أن التحدي الحقيقي يبدأ الآن، مشيراً إلى ضرورة أن تقبل المكوّنات السياسية اللبنانية والجهات الإقليمية الواقع الجديد، أما بالنسبة للإسرائيليين فالالتزام بالمهل في ما يتعلق بانسحابها من لبنان لم يعد خياراً.

– تقول مصادر ديبلوماسية مطلعة إن المعادلة المحلية العربية الدولية التي أدت إلى انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، ستنسحب على اختيار رئيس الحكومة، بصرف النظر عن الاستشارات كما ستنسحب على المعايير التي على أساسها سيتم اختيار وزراء الحقائب الأساسية.

– بالتوازي مع انتعاش بورصة الاسماء للاستيزار، انتعشت بورصة الأسماء التي يتوقع أن تتولى مناصب استشارية.

الجمهورية:

– بعث سفير عربي بارز برسالة قصيرة إلى مسؤول كبير قال فيها: »”أشهد أنك بعبقريتك حميت لبنان”

– قال مسؤول أوروبي: “أمام لبنان فرصة مع العهد الرئاسي الجديد ليكون البلد الأكثر أمانا في المنطقة”

– قيل لمسؤول كبير بعد الانتخابات الرئاسية: »رح تشتاقو للودريان واللجنة الخماسية«. فردّ قائلا: “الله يسعدن ويبعدن… لا خماسية ولا سداسية ولا لودريان ولا مش دريان… حمل ونزل عن ظهري«.

المصدر: صحف