الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا بلغت 13370 جنديا خلال الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي الصادر الجمعة أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال الأيام الـ7 الماضية بلغ نحو 13370 جنديا.

وقالت الوزارة إن “القوات الروسية في الفترة من 4 إلى 10 يناير/كانون الثاني، 28 ضربة جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة قتالية، مما أدى إلى تدمير بنية تحتية لمطارات عسكرية، ومستودعات أسلحة، وورش تجميع وأماكن تخزين للطائرات المسيرة القتالية، بالإضافة إلى إصابة نقاط انتشار مؤقتة لتشكيلات القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب”.

وتابعت الوزارة ان “وحدات مجموعة قوات الشمال واصلت تدمير تشكيلات أوكرانية في مقاطعة كورسك، كما ألحقت خسائر بالعدو في محور خاركوف، وفقد الجيش الأوكراني في منطقة مسؤولية قوات الشمال نحو 2835 عسكريا”، واضافت “وجهت مجموعة قوات الغرب ضربات لتشكيلات معادية وأفشلت 19 محاولة من القوات الأوكرانية لاستعادة المواقع المفقودة، وبلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية الغرب حوالي 3530 جنديا”.

ولفتت الوزارة الى ان “وحدات مجموعة قوات الجنوب أحبطت 16 محاولة من العدو لاستعادة وضعه التكتيكي السابق في دونيتسك، ووصلت خسائر الجيش الأوكراني في هذا المحور إلى نحو 1715 عسكريا”، واضافت “كما واصلت وحدات مجموعة القوات الوسط تقدمها في عمق دفاعات العدو كما أفشلت 94 محاولة من الجيش الأوكراني لاستعادة المواقع المفقودة في هذا المحور، حيث فقد العدو أكثر من 3485 جنديا”، وأشارت الى ان “وحدات مجموعة قوات الشرق حسّنت وضعها على الخطوط الأمامية في دونيتسك وأفشلت 8 محاولات من العدو لاستعادة مواقعه المفقودة، في حين تجاوزت الخسائر الأوكرانية هناك 1120 عسكريا”.

وقالت الوزارة “ألحقت وحدات مجموعة القوات دنيبر خسائر بقوات ومعدات معادية ووصلت خسائر الجيش الأوكراني في منطقة مسؤوليتها إلى نحو 685 عسكريا”، ولف الى انه “إسقاط طائرة ميغ-29″ أوكرانية و8 صواريخ ATACMS أمريكية الصنع و5 قنابل جو-أرض موجهة Hammer فرنسية الصنع و41 صاروخا من نظام HIMARS أمريكي الصنع، إضافة إلى 689 طائرة بدون طيار”.

وذكرت الوزارة ان “إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، هو 652 طائرة و283 مروحية و39896 طائرة بدون طيار و590 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و20467 دبابة ومدرعة أخرى و1507 راجمات صواريخ و20385 قطعة من المدفعية الميداني ومدافع الهاون و30135 مركبة عسكرية خاصة”.

المصدر: روسيا اليوم