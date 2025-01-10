الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان الجمعة ان يكون الطقس غدا السبت، غائم جزئيا الى غائم صباحا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية مع هطول امطار متفرقة ، يرافقها برق ورعد أحيانا مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر، يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل ويتحول الى قليل الغيوم مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية و المسائية.

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب إيطاليا، يتجه نحو شمال ليبيا ومصر ويقترب تدريجيا من لبنان، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع ليعود ويستقر يوم الأحد مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

تحذير: من خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، التي تعلو عن ال 2000 متر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة ، ورياح ناشطة بخاصة جنوب البلاد، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على المرتفعات وفي الداخل ، كما ترتفع نسبة الرطوبة و يتوقع هطول أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد أحيانا ، اعتبارا من ليل الجمعة / فجر السبت مع ضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا الى غائم صباحا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية مع هطول امطار متفرقة ، يرافقها برق ورعد أحيانا مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر، يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل ويتحول الى قليل الغيوم مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية و المسائية.

الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

– الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة ، فوق الجبال من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 5 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية تنشط أحيانا جنوب البلاد، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد في الفترة الصباحية ويسوء اثناء فترتي الضباب وهطول الامطار .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا (0.5 الى 0.8 متر)، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام