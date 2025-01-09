بلاسخارت وهوكشتاين يباركان بانتخاب عون رئيساً للجمهورية

اكد الموفد الرئاسي الاميركي عاموس هوكشتاين في تصريح ان “انتخاب جوزاف عون خطوة نحو السلام والاستقرار في لبنان.

ومن جانبها، هنّأت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، العماد جوزاف عون على انتخابه اليوم رئيسًا للجمهوريّة اللّبنانيّة. ورحبت في بيان” بانتخاب الرئيس بوصفه خطوة أولى طال انتظارها لتجاوز الفراغ السياسي والمؤسساتي في لبنان، بما يوفر للشعب اللّبنانيّ مؤسسات حكوميّة فعّالة تلبّي تطلّعاتهم”.

وشدّدت المنسّقة الخاصّة على ضرورة “الإسراع في تكليف رئيس للوزراء وتشكيل حكومة دون أي تأخير، إذ إنّ المهام الملقاة على عاتق الدولة اللّبنانية ضخمة للغاية ولا تحتمل المزيد من إضاعة الوقت”. وأضافت: “حان الوقت لكلّ صانع قرار أن يضع مصلحة لبنان في المقام الأول، فوق كافة الاعتبارات الشخصية أو السياسية.”

وأشارت إلى أنّ “انتخاب رئيس جديد يبعث الأمل مجددًا، ويمثّل فرصة لتمهيد الطريق نحو تحقيق تقدّم في ترسيخ وقف الأعمال العدائية وضمان أمن واستقرار البلاد، بما في ذلك تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللّبنانية ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة والمستدامة.

وأكّدت أن “الأمم المتحدة تتطلّع للعمل مع الرئيس عون والسلطات المعنيّة لدعم لبنان فيما يتخذه من خطوات ملموسة ومجدية لتحقيق تلك الأهداف”.

أبو الغيط هنأ الرئيس المنتخب وشعب لبنان بالسلام والاستقرار

وكتب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط عبر منصة “اكس”: صادق التهنئة للبنان على انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد طول انتظار. كل التمنيات الطيبة للرئيس الجديد بالتوفيق في مهامه الجديدة ولشعب لبنان بالسلام والاستقرار والرفاه”.

المصدر: موقع المنار