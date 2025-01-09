بلدية طيرحرفا للأهالي: للتريث بالعودة لاتاحة الفرصة امام الجيش والدفاع المدني للقيام بواجبهم

أعلنت بلدية طيرحرفا في جنوب لبنان في بيان لها الاربعاء انه “بعد التواصل والتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني على اثر دخول وحداتها العسكرية والهندسية الى بلدة طيرحرفا بعد انسحاب جنود الاحتلال الاسرائيلي من البلدة، تم إبلاغنا بالتريّث في موضوع دعوة الأهالي لدخول البلدة في الوقت الراهن”.

وأضاف البيان “وفق المعطيات الراهنة، فإن وضع البنية التحتية المزري يحول دون الولوج الى طيرحرفا والتنقل الطبيعي بين بيوتها وأحيائها”، وتابع ان “الطرقات الرئيسية والفرعية شبه مدمرة وغير صالحة لتنقل المركبات السيّارة على اختلافها، أما الكهرباء والمياه وشبكة الاتصالات فمتضررة بشكل كبير مما يجعل مقومات الحياة حتى اللحظة غير ممكنة، “ناهيك عن المخلفات القابلة للانفجار التي تركها جنود الاحتلال مما يعرض سلامة العابرين للخطر”.

وقال البيان “نهيب بأهلنا عدم المغامرة بتاتاً في مسألة العودة حفاظاً على سلامتهم ولاتاحة الفرصة امام فرق الجيش والدفاع المدني للقيام بواجبها في فتح الطرقات وانتشال جثامين الشهداء”، واضاف “سنعلمكم فور وصولنا الى التطمنيات اللازمة في هذا الإطار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام