ممثل روسيا بمجلس الامن: “إسرائيل” تهدد وحدة الأراضي السورية

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن “ما تقوم به إسرائيل في هضبة الجولان السورية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويشكل تهديدا مباشرا لوحدة الأراضي السورية”.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا الاربعاء “نود أن نسلط الضوء بشكل خاص على التهديد المباشر لوحدة الأراضي السورية الذي تشكله الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، التي تنتهج سياسة الأمر الواقع في مرتفعات الجولان المحتلة، حيث تم الاستيلاء بالفعل على 500 كيلومتر مربع من الأراضي السورية”.

وأضاف نيبينزيا ان “ما تقوم به إسرائيل يشكل انتهاكا صارخا للقرارات القانونية الدولية، بما في ذلك العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة”، وتابع “ندعو زملاءنا في مجلس الأمن، وكذلك ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة، إلى تقديم تقييم صادق لما يحدث”.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الاول الماضي توغلت قوات العدو الإسرائيلي بعمق حوالي 7 كيلومترات من المنطقة العازلة في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وأبلغت أهالي قريتي أم العظام والعدنانية بأوقات محددة بالدخول والخروج من المنطقة.

وقبل ذلك توغل جيش العدو عدة كيلومترات داخل الجولان السوري المحتل وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات الجيش السوري.

ويحتل العدو الإسرائيلي منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967، معظم مساحة هضبة الجولان السورية، وقد استغلت التطورات الأخيرة واحتلت المنطقة السورية العازلة في محافظة القنيطرة، معلنة انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

المصدر: روسيا اليوم