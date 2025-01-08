مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأربعاء في 8-1-2025

زحمةُ اخبارٍ تسابقُ الساعاتِ المتبقيةَ قبلَ جلسةِ انتخابِ رئيسِ الجمهوريةِ غدا.. ومعَ استمرارِ لقاءاتِ الموفدينَ وجولاتِ السفراءِ والوسطاءِ وتحركاتِ المعنيين، فانَ مواقفَ الكتلِ والنوابِ يتبدلُ بعضُها تباعاً، ويتظهرُ الآخرُ بعدَ لقاءاتِ الموفدينَ وما يحويها من اسرارٍ معروفة..

وليسَ سراً موقفُ الثنائيّ الوطني – حزبِ الله وحركةِ امل ، الذي كان قبلَ زيارةِ الموفدينَ ولا يزالُ بعدَ زيارةِ المبعوثِ الرئاسيِّ الفرنسي – جان إيف لودريان – الى الرئيسِ نبيه بري في عين التينة ورئيسِ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة النائب محمد رعد في حارة حريك اليوم..

موقفٌ اكدتهُ كتلةُ التنميةِ والتحرير من انَ حزبَ الله وحركةَ امل موقفُهما واحد، وانهما معَ ضرورةِ التوافقِ بشأنِ رئاسةِ الجمهورية، ولكلِّ امرٍ مقتضاهُ كما جاءَ في بيانِ الكتلة.

وبموقفٍ مكللٍ بالمسؤوليةِ الوطنية، وبالحضورِ الذي لا يَقوى عليه تبدلُ الظروفِ او الاوضاع، اعلنَ رئيسُ تيارِ المردة سليمان فرنجية سحبَ ترشيحِه الذي لم يكن يوماً هو العائقَ امامَ عمليةِ الانتخاب، بعدَ ان توفّرت ظروفُ انتخابِ رئيسٍ للجمهوريةِ يومَ غدٍ كما قال، مجدِداً ما كانَ اعلنَه سابقاً من دعمٍ لقائدِ الجيشِ العماد جوزيف عون ..

واِن كان حديثُ الساعينَ اِنَ عمادَ الحراكِ السياسيِّ التوصلُ الى انهاءِ الشغورِ الرئاسيِّ في لبنانَ بلا غالبٍ ولا مغلوبٍ لما فيهِ مصلحةُ البلاد، فانَ الامورَ تتكشفُ تباعاً، واِن كانت غيرَ محسومةٍ تماماً الى الآن ..

في الجنوبِ العدوانيةُ الصهيونيةُ متواصلةٌ الى الآن، عبرَ قصفٍ صهيونيٍ على مارون الراس، وتقدمٍ نحوَ اطرافِ بنت جبيل واِن عاودَ الانسحابَ منها، فيما واصلت وحداتُ الجيشِ اللبناني تمركزَها في الناقورة والقرى والمواقعِ التي اخلاها العدوُ امسِ في القطاعِ الغربي، وسْطَ وضوحِ حجمِ الدمارِ الذي خلّفهُ العدوُ حتى بعدَ اعلانِ وقفِ اطلاقِ النار.

المصدر: المنار