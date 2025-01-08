الرئيس بري التقى لودريان وترأس اجتماع “التنمية والتحرير”.. وتأكيد على التوافق بالاستحقاق الرئاسي

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في بيروت الاربعاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفية ماغرو ومستشاري بري محمود بري وعلي حمدان.

وجرى خلال اللقاء التداول بتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية لاسيما الاستحقاق الرئاسي، وقد غادر لودريان دون الإدلاء بتصريح.

من جهة ثانية، ترأس الرئيس بري إجتماعا لكتلة “التنمية والتحرير” في حضور الاعضاء خصص لمناقشة التطورات العامة والاوضاع السياسية لاسيما جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية.

وبعد الإجتماع، قال النائب أيوب حميد “ناقشنا الأوضاع والمستجدات على كافة الصعد، وأكدت الكتلة على الموقف المبدئي المتعلق بالإستحقاق الرئاسي وهو ما كانت قد أكدته في مرحلة سابقة وهي مع التوافق”، وتابع “هذا بإختصار ما أكدته الكتلة في إجتماعها بعد إستعراض كافة الامور والإتصالات الجارية محليا واقليميا ودوليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام