عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 08 كانون الثاني/يناير 2025



العناوين

البناء:

– تعليق أميركي لبعض العقوبات على سورية… ومهلة ستة شهور لتنفيذ الشروط

– هوكشتاين: الانسحاب ضمن المهل وحتّى الخط الأزرق والجيش في الناقورة

– الرئاسة على نار حامية وزحمة تدخلات… وجعجع يتهرّب من ترشيح عون

– السلطة تلاحق المقاومين في طولكرم

– صنعاء للمبعوث الأممي: لا ربط بين عملية السلام في اليمن والمساندة لغزّة

الأخبار:

– الرئاسة: متاهة بين الداخل والخارج

– سورية لا حوار وطنيًا في الأفق

– مسح 250 ألف وحدة سكنية متضررة.. حزب الله سدد 200 مليون دولار حتّى الآن

اللواء:

– الحسم الرئاسة غدًا: ثلث يعطل وصول عون.. وأزعور في مقدمة البدائل

– هوكشتاين يسرع الانسحاب “الإسرائيلي” وعودة الأهالي لاحقة

– ترامب يهدّد بالجحيم وموفده يتوقع صفقة تبادل قبل استلامه

– توسع الدعم العربي لسورية.. ومطار دمشق يستأنف الملاحة

الجمهورية:

– التوافق يقترب والأسماء تنحصر

– 24 ساعة من حبس الأنفاس

– هوكشتاين يسوق “السيناريو” المتفائل

الديار:

– الخميس الرئاسي: معركة الـ65 صوتًا أم معجزة الـ86؟

– هوكشتاين قدم تطمينات لا ضمانات: تنفيذ الاتفاق ليس سهلًا

– الثنائي الشيعي يبغ “القوات” أزعور “لا يمر”

النهار:

– ساعات حاسمة.. الرئيس غدًا؟

– مولوي لـ”النهار”: تفتيش طائرات إيران ليس ضدّ حزب الله

– ميشال دوكلو لـ”النهار”: قيادة الشرع هشة لكن ثمة عناصر أمل

الاسرار

البناء:

خفايا

– قال مصدر سياسي إن ما سمعه مبعوث خارجيّ حول الموقف من ترشيح العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية كان “أن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية تمّت محاربته على قاعدة أن لا كتلة نيابية مسيحية كبرى تبنّت ترشيحه وأن الكتلة الأخرى تضع عليه فيتو، باعتبار أن المنصب محسوب للطائفة المسيحية، ولذلك فإن أي كتلة نيابية غير مسيحية تنتظر لقول رأيها في أي مرشح آخر بمن في ذلك العماد جوزف عون سماع ترشيحه من كتلة مسيحية كبرى وضمان عدم وضع الكتلة الأخرى للفيتو، وهذا لم يحدث بعد في أي اسم وربما يكون الاستثناء الوحيد ما حدث مع تسمية جهاد أزعور كمرشح تقاطع، ولا نعلم إذا كان الأمر لا يزال قائمًا وإذا لم يحدث ذلك مسيحيًا مع أي مرشح فإن الحل يصبح بقبول رئيس تنافسي بدلًا من رئيس توافقي، لكن بقبول تأمين النصاب والاعتراف بشرعية النتيجة محليًا ومباركة التنافس الديمقراطي خارجيًا”.

كواليس:

– قال مصدر دبلوماسي غربي إن تعليق العقوبات الأميركية على سورية لمدة 6 شهور ترافق مع خطة لشهور التعليق تتضمن تعهدًا من هيئة الحكم الحالية بإنجاز تشكيل حكومة انتقالية وتأسيس نواة للجيش ينطبق عليهما شرط تمثيل جميع المكوّنات، وخصوصًا المكون الكرديّ والمكوّن الدرزي بصورة مرضية لمرجعيات المكونين ووقف الأعمال الانتقامية الدموية والعدائية الطائفية والسياسية في مناطق الطائفتين العلوية والمسيحية وتشكيل لجنة لكتابة دستور مدني للدولة يضمن المساواة بين الطوائف وشكلًا توافقيًا حول الخصوصية في مناطق الأكراد وتأكيد حقوق المرأة وقبل نهاية الشهور الستة سوف تتم عملية تقييم لما تمّ تنفيذه ومدى انطباق هذه المعايير عليه ليتم التجديد لستة شهور جديدة حتّى تتم الانتخابات وتنبثق منها حكومة جديدة فيمكن عندها إعلان إلغاء العقوبات.

اللواء:

همس:

– تأكد أن التغطية المسيحية لانتخاب العماد جوزاف عون تأمنت، باستثناء مجموعات قليلة من النواب، المرتبطين بجهات

جاهرت برفضها.

غمز:

– حسب نائب مستقل، فإن أول دورة ستكون بمثابة بروفة لحجم التموضعات في المرحلة المقبلة.

لغز:

– تتدخل جهات نافذة لتسريع دفع التعويضات للمتضررين، من دون إهمال المتضررين الآخرين.

الجمهورية:

– قال مرجع سياسي معارض إنّ هناك ضغطًا سعوديًا أميركيًا غير مسبوق في استحقاق لبناني كبير.

– ترجم فريقان بارزان إعلانهما بوحدة الموقف، بخطوات تنفيذية سيُعبّر عنها في مرحلة معيّنة.

– وصف مرجع اقتصادي مشروع خطة مشبوهة بأنّها أكبر عملية تشريع لسرقة حقوق وجنى أعمار اللبنانيّين، ومن شأنها أن تقضي على آخر أمل بإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي.

النهار:

– أشاد مسؤول مدني في قضاء زحلة بحكمة نائبي “القوات اللبنانية” في المدينة اللذين تمكّنا من استيعاب الإشكالات التي حصلت خلال الحرب الأخيرة ما أدى إلى تلافي مواجهات بين أبناء المدينة والمحيط، ومع النازحين.

– قال مسؤول في مؤسسة إغاثية ردًا على سؤال عن موعد بدء الإعمار: قدّرنا الله على إتمام مرحلة مسح الأضرار وبعدها لكل حادث حديث. لا أموال حتّى الساعة.

– شكت جمعيات بيئية من مجازر بحق الأحراج في منطقة مدرجة على لائحة التراث في عكار.

– لدى دخوله صالة إحدى الكنائس للتعزية، تمّ الترحيب بنائب سابق بعبارة “فخامة الرئيس” فأجاب: “أنا صعبة بعدو عقلي براسي وإجريي على الأرض. خليها لغيري”.

– وعد الرئيس نجيب ميقاتي الوزراء جورج بوشكيان وجورج كلاس وعباس الحاج حسن بزيارة منطقة البقاع في وقت قريب جدًا.

– بري ممازحًا رجل دين مسيحي: ليجلس السفراء على مقاعد النواب ويصعد الآخرون إلى مقاعد الصحافيين.

المصدر: صحف