الضفة الغربية | ثلاثة شهداء بينهم القائد جعفر دبابسة في عدوان للاحتلال على طوباس ونابلس… والمقاومة تتصدى ببسالة

استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم الثلاثاء، جراء قصف جوي وإطلاق نار من قوات الاحتلال في طوباس ونابلس بالضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طواقمها نقلت إصابة في حالة حرجة جداً من مكان قصف قوات الاحتلال على بلدة طمون جنوب شرق طوباس، في حين أكدت مصادر محلية من البلدة استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات جراء القصف.

#متابعة | مصادر محلية: الشهيد سليمان قطيشات الذي استشهد بعد قصف الاحتلال بلدة طمون قرب طوباس الليلة الماضية pic.twitter.com/Tn5BlOfpBv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 7, 2025

وأفادت مصادر أمنية، بأن شاباً (لم تعرف هويته) استشهد جراء استهداف مسيرة معادية مجموعة من الشبان، حيث اختطف الاحتلال جثمانه، ليرتفع عدد الشهداء في البلدة إلى اثنين.

وفي سياق متصل، استشهد المقاوم القائد جعفر أحمد دبابسة (40 عاماً) فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال في بلدة الباذان شمال شرق نابلس.

عاجل| مصادر محلية: قوة خاصة من جيش الاحتلال تغتال الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة أمام منزله في واد الباذان شمال شرق نابلس pic.twitter.com/usFtk5S6zd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2025

وذكرت مصادر محلية أن قوة خاصة صهيونية تسللت إلى البلدة، وأطلقت الرصاص تجاه دبابسة، أثناء تواجده أمام منزله، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ليعلن عن استشهاده لاحقاً.

من جهتها، زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) “بأسمى آيات الشموخ والثقة بنصر الله القريب، الشهيد القسامي القائد جعفر أحمد دبابسة”، معلنة أنه “ارتقى إثر عملية اغتيال جبانة تعرض لها في قرية واد الباذان بنابلس”، مشيرة إلى أن “القائد دبابسة لديه جولات بمقارعة المحتل من انتفاضة الأقصى مروراً بهبة القدس وصولاً لطوفان الأقصى”.

بدورها، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “الأسير المحرر شهيدنا المجاهد جعفر دبابسة”، لافتة إلى أن “عمليات الاغتيال الجبانة والجرائم المتصاعدة بحق شعبنا لن تثنيه عن مواصلة طريق المقاومة”. كما شددت على “ضرورة رفع وتيرة العمليات البطولية في جميع أنحاء الضفة الغربية رداً على جرائم الاحتلال”.

قوة مشاة من جيش الاحتلال تنتشر في بلدة طمون جنوب طوباس مع استمرار العدوان على البلدة منذ ساعات الليل pic.twitter.com/zASCwJFTQS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2025

من جهته، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “استهدف خلية فلسطينية مسلحة بمسيّرة في بلدة طمون بعد إطلاقها النار على قواتنا”، مضيفاً أنه “بدأنا الليلة الماضية عملية عسكرية في منطقة الأغوار الشمالية بقضاء طوباس”. وقال المتحدث “قمنا بتصفية “إرهابي” في طلوزة بنابلس بعد اشتباك مسلح، وقضينا على 3 فلسطينيين واعتقلنا 18 مطلوباً خلال عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية”، حسب تعبير الاحتلال.

المقاومة تتصدى والاشتباكات مستمرة

هذه الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الضفة، تواجهها فصائل المقاومة بكل بطولة. وفي هذا الاطار، أعلنت سرايا القدس – كتيبة طوباس أنه “بعد عودة الإتصال بتشكيلاتنا القتالية في سرية طمون أكدوا تمكنهم من خوض معارك ضارية مع قوات العدو قرب ديوان الزغايرة ومحور المراوعة، محققين إصابات مؤكدة”.

كما أعلنت الكتيبة تمكن مجاهديها من الايقاع “بقوة مشاة صهيونية بكمين مركب في محور الكتيبة، حيث تمكن أبطالنا في وحدة الهندسة من تفجير عبوة مضادة للأفراد معدة مسبقًا في قوة مشاة صهيونية وتنفيذ رمايات قنص اتجاه فرق الإنقاذ”، متابعة “حققنا خلالها إصابات مؤكدة بعون الله وقد شاهد مقاتلونا سيارات نجمة داوود تنقل قتلى وجرحى العدو “.

كذلك، أعلنت خوض المجاهدين في سرية الفارعة معارك ضارية مع قوات العدو في محور بيروت، “وإمطار قوات المشاة والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة”. وأعلنت “سرايا القدس-طوباس” ايضاً تفجير عدد من العبوات الناسفة في خط سير الآليات العسكرية للعدو في محور السهل وتحقيق إصابات مؤكدة.

هذا وداهمت قوات الاحتلال بلدة طمون بعد منتصف ليل أمس الاثنين، وانتشرت في عدة أحياء منها، وشرعت بمداهمة العديد من المنازل في البلدة، وسط تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيرة في عموم أجواء محافظة طوباس.

وتزامن اقتحام بلدة طمون مع استمرار اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس منذ ساعات، وانتشرت قناصة الاحتلال في أرجاء المخيم، وسط تجريف وتدمير من قبل آليات الاحتلال للبنية التحتية بالمخيم وفي الشارع الرئيس المؤدي إليه.

#صور | جرافة الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس pic.twitter.com/9EhN9rtxuM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 7, 2025

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد في وقت سابق اليوم بإصابة 5 مواطنين فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحامه للبلدة.

هذا وأفادت مصادر بإصابة 3 مقاومين فلسطينيين جروح أحدهم خطيرة في هجوم قوات أمن السلطة الفلسطينية شمال طولكرم. وأطلقت قوة أمنية تابعة للسلطة النار على مركبة تقل 3 مقاومين في عتيل شمال طولكرم. وذكرت المصادر أن أحد المصابين حالته حرجة، وهو الأسير المحرر يوسف مهنا ويعدّ أحد مؤسسي كتيبة طولكرم.

هذا الاستهداف من قبل أجهزة السلطة، علّقت عليه حركة “حماس” بالقول إنه “تصعيد صادم وخطير، ويعكس المسار اللاوطني لأجهزة السلطة وقياداتها”.

اعتداءات المستوطنين في الضفة: مهاجمة وإحراق ممتلكات فلسطينية

كذلك، اقتحمت مجموعة من المستوطنين، مساء الإثنين، قرية حجة شرق قلقيلية، واعتدوا على أملاك المواطنين وأحرقوا مركبة في هجوم إرهابي على البلدة الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنطقة الشرقية من القرية، وأحرقت مركبة تعود إلى المواطن رائد بصلات.

وتجمع مستوطنون عند الإشارة الضوئية على مفترق قرية الفندق شرق قلقيلية، وعلى امتداد الشارع الواصل إلى قرى جينصافوط وإماتين وفرعتا شرقا.

وجاء ذلك في ما وفّر جيش الاحتلال الحماية للمستوطنين خلال اعتداءاتهم.

وتشهد محافظة قلقيلية منذ صباح الإثنين، تشديدات عسكرية تمثلت بنصب حواجز وإغلاق الطرق واقتحامات ومداهمات لقوات الاحتلال واعتداءات للمستوطنين.

هذا وهاجم مستوطنون، مساء الإثنين، مركبات المواطنين قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وقال مصدر محلي إن مجموعة من المستوطنين تجمعوا قرب دوار تقوع على المدخل الغربي.

وأفاد بأن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين المارة على الشارع الرئيس، حيث قاموا برشقها بالحجارة، دون أن يُبلغ عن إصابات.

وفي اعتداء آخر، أقدم مستوطنون مساء أمس الإثنين، على إحراق غرفة زراعية في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، بحسب ما ذكرت مصادر محلية. وفي وقت سابق الإثنين، قتل 3 إسرائيليين أحدهم عنصر في شرطة الاحتلال، وأصيب آخرون في عملية إطلاق النار استهدفت حافلة ومركبات للمستوطنين بالقرب من قرية الفندق.

المصدر: مواقع إخبارية