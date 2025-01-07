ميقاتي: أوصلنا رسالة واضحة لرعاة تفاهم وقف النار بضرورة الالتزام الكامل

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، مؤكداً أن هذا الالتزام لا يقع على عاتق لبنان وحده، بل يشمل”إسرائيل” أيضاً.

وقال ميقاتي في كلمة ألقاها خلال افتتاح “جناح نهاد السعيد للثقافة” في المتحف الوطني اليوم الثلاثاء: “لقد أوصلنا رسالة واضحة إلى رعاة تفاهم وقف إطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. إن الالتزام بالقرار 1701 ليس مسؤولية لبنان فقط، بل هو ملزم لإسرائيل كذلك”.

وأضاف ميقاتي: “حذرنا من الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار، لأن ذلك يهدد التفاهم برمته، وهو أمر لا أعتقد أن أحداً يرغب في حصوله. المطلوب اليوم هو ترجمة الالتزامات الدولية إلى أفعال، لضمان استقرار المنطقة”.

وأشار ميقاتي إلى أن لبنان يعيش على أمل تجاوز الأزمات الحالية من خلال التعاون والعمل المشترك، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب انتخاب رئيس جديد للجمهورية لتنتظم الحياة السياسية ويعاد بناء المؤسسات.

وختم قائلاً: “قدرنا أن نجابه الصعاب معاً ونعمل يداً بيد لتجاوز الأزمات. على هذا الأمل، أدعو الجميع إلى توحيد الجهود من أجل مستقبل أفضل للبنان”.

المصدر: مواقع