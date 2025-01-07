إعلام العدو: من يُطلق تصريحات مثل “السور الواقي 2” أو “يجب أن تبدو نابلس مثل جباليا”، يعلم جيدًا أنه يتحدث في الهواء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 10:20

إعلام العدو: من يُطلق تصريحات مثل “السور الواقي 2” أو “يجب أن تبدو نابلس مثل جباليا”، يعلم جيدًا أنه يتحدث في الهواء

منذ 55 mins 7 January، 2025
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