الضفة الغربية | طائرات الاحتلال تشن غارتين على بلدة طمون جنوب طوباس

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارتين جويتين على بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحام قواته للبلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى موقع الغارة.

وأصدر جيش الاحتلال بيانا قال فيه أنه استهدف “خلية مخربين”، على حد تعبيره.

وأدى القصف الى استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات من بلدة طمون، بحسب وسائل اعلام فلسطينية.

ويواصل جيش الاحتلال عمليات الاقتحام بشكل يومي في مختلف بلدات ومدن ومخيمات الضفة الغربية، موقعا أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، بالتزامن مع ندمير ممنهج للطرقات والبنية التحتية.

المصدر: وكالات