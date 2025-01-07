العدو الاسرائيلي استولى على 262 دونما شمال شرق القدس المحتلة

استولت سلطات العدو الإسرائيلي الإثنين على 262 دونما من أراضي شمال شرق القدس المحتلة لصالح توسعة شارع استعماري.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “سلطات الاحتلال الاسرائيلي أعلنت استملاك أكثر من 262 دونما من أراضي جبع والرام وكفر عقب ومخماس في القدس المحتلة، لصالح الشارع 45 الاستعماري الذي يمتد من مخماس حتى النفق الجديد تحت مطار قلنديا، والتنفيذ خلال 60 يوما”.

بدورها، كشفت جمعية “عير عميم” الإسرائيلية أن “حكومة الاحتلال تسعى إلى ضم أراضي من قرية جبع شمال شرق القدس إلى منطقة نفوذ مستعمرة غيفع بنيامين، وذلك بعد أن استولى عليها المستعمرين وأجبروا المواطنين الفلسطينيين على الرحيل قسرا منها”، وشددت على أن “هذه الخطوة تهدد حقوق أصحاب الأراضي الفلسطينيين وتقيّد إمكانية وصولهم إليها، كما تعرض الأراضي الفلسطينية لخطر تحويلها إلى مناطق بناء غير قانوني للمستعمرة أو لاستخدامات عامة تابعة لها”.

ولفتت الجمعية إلى أن “المواطنين في قرية جبع قدموا بالتعاون مع منظمة (بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان) ومنظمة (يش دين)، اعتراضًا عاجلًا على إعلان الإدارة المدنية الصادر في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بشأن نيتها توسيع منطقة نفوذ مستعمرة غيفع بنيامين (آدم)”، وذكرت أن “هذا التوسيع، يشمل إذا تمت الموافقة عليه، إضافة نحو 1107 دونمًا من الأراضي شرق المستعمرة، وهي أراضٍ تم إعلانها (أراضي دولة) خلال عام 2023”.

وتشمل الأراضي المراد ضمها، البؤرة الاستيطانية “سنيه” (بني آدم)، التي أقيمت على أراضٍ عامة وخاصة يملكها فلسطينيون، وتمتد إلى ما هو خارج نطاق التوسعة المخطط له، وإذا ما نُفذ هذا التوسيع، فإنه سيؤدي إلى نشوء جيبين لأراض بملكيات لفلسطينية خاصة داخل منطقة نفوذ المستعمرة، مما سيحول دون وصول أصحاب الأراضي بشكل حر إلى ممتلكاتهم. ووفقا لأوامر عسكرية، سيُطلب من المالكين الحصول على تصاريح خاصة والتنسيق المسبق لدخول أراضيهم، وهي إجراءات معقدة بيروقراطيًا تؤدي عادة إلى فقدان ملكية الأراضي.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استولت سلطات الاحتلال العام المنصرم على 46597 دونما بموجب ما أصدرته من جملة أوامر عسكرية، منها 35 أمرا لوضع اليد استهدفت نحو 1073 دونما لإقامة 12 منطقة عازلة حول المستعمرات، و5 أوامر استملاك انتهت بالاستيلاء على نحو 803 دونمات، و8 قرارات إعلان أراضي دولة استهدفت 24597 دونما، و6 أوامر لتعديل حدود محمية طبيعية استولى الاحتلال بموجبها على نحو 20 ألف دونم.

وأشارت الهيئة في تقرير صدر عنها الأحد إلى أن “اللجان التخطيطية” لسلطات الاحتلال درست ما مجموعه 173 مخططا استهدفت مستعمرات تقام على أراضي الضفة الغربية والقدس، وأضافت أن هذه اللجان درست من خلال المخططات إقامة 23461 وحدة استعمارية، ونتج عنها المصادقة على بناء 8800 وحدة استعمارية جديدة، وإيداع ما مجموعه 14661 وحدة استعمارية للمصادقة اللاحقة واستهدفت هذه المخططات ما مجموعه 14982 دونما من أراضي المواطنين.

المصدر: وكالة وفا