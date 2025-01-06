كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” بعبوة شديدة الانفجار وعبوة “شواظ” شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 18:22

كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” بعبوة شديدة الانفجار وعبوة “شواظ” شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع

منذ 26 mins 6 January، 2025
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