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January 6 2025 - 00:18

الرئيس العراقي يدعو الى دعم الجيش وتقديم المصالح الوطنية العليا

منذ 7 mins 6 January، 2025
عبد اللطيف جمال رشيد
العراق - عربي وإقليمي

دعا رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إلى تجاوز الخلافات السياسية وتقديم المصالح الوطنية العليا على المكاسب السياسية الضيقة، مؤكدًا ضرورة العمل على تقديم الدعم للجيش العراقي الذي يواجه التحديات الجسام، وحماية الشعب وحريته، ودستوره، واستقرار المنطقة.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ(104) لتأسيس الجيش العراقي، قال: “إذ نستذكر بفخر واعتزاز كبيرين هذا الحدث الوطني الكبير، فإننا نستذكر بطولات الجيش العراقي وهو يقارع قوى الإرهاب التي أرادت بالعراق سوءًا. فقد تمكن الجيش العراقي بصنوفه المختلفة، وبمشاركة الأجهزة  الأمنية، من هزيمة قوى الظلام والإرهاب، فسقطت مشاريع هذا المخطط الإرهابي على أسوار الوطن”.

وأكد رشيد أنّ “بناء جيش وطني قادر على مواجهة التحديات وإعادة تسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات يجب أن يكون أولوية قصوى، فالمهام الملقاة على عاتق جيشنا الوطني البطل هي مهام كبيرة، والتحديات التي تهدد حدود العراق وأمنه قائمة وفي تزايد مستمر. ومن الخطأ الظن أن العراق أصبح في مأمن بعد سقوط مخططات تنظيم داعش الإرهابي”.

المصدر: يونيوز

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