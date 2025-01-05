بالأرقام.. احصائية جديدة لجهاد البناء حول منجزات العمل في مشروع الترميم

تسعى جمعية مؤسسة جهاد البناء الإنمائية بجميع طواقمها وكوادرها إلى الكشف عن الأبنية المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي الأخير بوتيرة عالية، لإعادة أهلنا الصامدين والمضحين إلى منازلهم، وذلك اتماماً لمسيرة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله.

ونشرت المؤسسة اليوم الاحد إحصائية تكشف منجزات العمل في مشروع الترميم التي تتصاعد بشكل يومي. وأعلنت المؤسسة أن اعداد الاستمارات المدخلة إلى برنامج الترميم بلغ (242.201) استمارة.

وتوزعت الأعداد بحسب المناطق على الشكل التالي.

منطقة جبل عامل الاولى (قرى جنوب نهر الليطاني):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (63.853)، موزعة على (116) مربعاً وقرية. وعمل في هذه المهمة (22) مهندساً و(52) تقنياً لادخال الكشوفات الكترونياً.

وبلغ عدد مراكز المهندسين في هذه المنطقة (8) وعدد مراكز المعلوماتية (3).

منطقة جبل عامل الثانية (قرى شمال نهر الليطاني والبقاع الغربي):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (66.868)، موزعة على (107) مربعاً وقرية. وعمل في هذه المهمة (198) مهندساً و(55) تقنياً لادخال الكشوفات الكترونياً.

وبلغ عدد مراكز المهندسين في هذه المنطقة (7) وعدد مراكز المعلوماتية (7).

المنطقة الثالثة (بيروت والضاحية الجنوبية وساحل المتن):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (83.051)، موزعة على (93) مربعاً وقرية. وعمل في هذه المهمة (428) مهندساً و(70) تقنياً لادخال الكشوفات الكترونياً.

وبلغ عدد مراكز المهندسين في هذه المنطقة (5) وعدد مراكز المعلوماتية (1).

المنطقة الرابعة (البقاع – بعلبك الهرمل):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (28.051)، موزعة على (126) مربعاً وقرية. وعمل في هذه المهمة (114) مهندساً و(43) تقنياً لادخال الكشوفات الكترونياً.

وبلغ عدد مراكز المهندسين في هذه المنطقة (7) وعدد مراكز المعلوماتية (7).

المنطقة الخامسة (جبل لبنان والشمال):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (168)، موزعة على (6) مربعات وقرى. جرى الانتهاء من مسح هذه المنطقة خلال الحرب.

وفي المحصلة، بلغ العدد الإجمالي للاستمارات (242.201)، موزعة على (448) مربعاً وقرية. وعمل في هذه المهمة (963) مهندساً و(220) تقنياً لادخال المعلومات. في حين بلغ عدد مراكز المهندسين والمعلوماتية في جميع المناطق (27).

المصدر: موقع المنار