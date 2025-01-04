خروقات العدو مستمرة …استهدافات وتوغلات على أطراف القرى الحدودية

يستمر جيش العدو الصهيوني بخروقاته اليومية لاتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان، حيث استهدف اليوم السبت محيط مجمع الإمام الصدر الرياضي في منطقة دوبيه غرب بلدة ميس الجبل بقذيفة مدفعية.

كما توغلت دبابات “ميركافا” وجرافة معادية في بلدة مارون الراس وحي عقبة مارون، وأطلقت قذيفة باتجاه منزل في العقبة.

وفي وقت لاحق، أغلق الجيش اللبناني بعد الظهر عدة مفترقات في بلدة برج الملوك باستخدام السواتر الترابية، وهي: مفترق مسبح رويال، مفترق معصرة سلامة في الجهة الجنوبية، ومفترق طريق الجزيرة، وجميع هذه المفترقات تؤدي إلى جنوب سهل مرجعيون باتجاه كفركلا.

كما تقدمت قوة من جيش العدو نحو بلدة برج الملوك وتمركزت قرب محطة “فرح”، حيث قامت بقطع الطريق باستخدام الأسلاك الشائكة.

ومنذ صباح اليوم، لوحظ تحليق مكثف للطيران المسير التجسسي المعادي في أجواء بلدات الدوير، جبشيت، حاروف وعبا، على ارتفاع منخفض بشكل لافت.

كما حلقت طائرات استطلاعية معادية في أجواء قرى العباسية، طورا، برج رحال، ديرقانون النهر، وصولاً إلى السهل الممتد بين صور والقاسمية شمالاً والقليلة جنوبًا.

وفي السياق ذاته، أفيد بأن الجيش الصهيوني نفذ صباح اليوم السبت توغلاً من أطراف بلدة العديسة باتجاه بلدة الطيبة، حيث قام بعملية تمشيط واسعة باستخدام الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة.

كما أفيد بتوغل قوة مؤللة للجيش الصهيوني بين مزرعتي بسطرة وشانوح عند الأطراف الشمالية الجنوبية لبلدة كفرشوبا، عقب إطلاق قذيفة مضيئة في أجواء مزرعة بسطرة فجر اليوم. وتزامن ذلك مع قيام حامية موقعي جيش العدو في الرمثا والسماقة بعملية تمشيط واسعة باستخدام الرشاشات الثقيلة، استهدفت الأودية المحيطة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام+ مواقع