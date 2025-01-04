كولومبيا | مقتل 13 شخصًا وإصابة 28 آخرين جراء وقوع حادث مروع في منطقة حدودية

قتل 13 شخصًا وأصيب 28 آخرون يوم أمس الجمعة إثر حادث حافلة على الطريق الذي يربط مدينة باستو مع المعبر الحدودي نحو الإكوادور، بحسب ما أفادت السلطات.

وقال العقيد خايمي ريوس، قائد إدارة المرور والنقل في الشرطة، إن الأشخاص المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات قريبة من باستو وإيبياليس وتانغوا، من بينهم طفل.

وأفاد الرئيس غوستافو بيترو عبر حسابه على موقع “إكس” قائلاً “لقد وقع حادث مروري مأسوي في ناريينو. حافلة سياحية تخرج عن الطريق… مؤسف”.

الحافلة التي كانت تنقل 42 شخصًا كانت قادمة من مدينة كالي، وقد فقدت توازنها أثناء مرورها بمنطقة ريفية تعرف باسم “إل بلاسر” في بلدية تانغوا، مما أدى إلى اصطدامها بحاجز معدني ثم سقوطها في وادٍ. ولا يزال رجال الإطفاء في باستو يواصلون جهودهم لاستعادة جثث الضحايا.