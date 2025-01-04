الجولاني دعا ميقاتي لزيارة دمشق.. وبحثا بآخر التطورات

جرى إتصال مساء الجمعة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي وزعيم “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني، تم خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وفي شكل خاص الملفات الطارئة.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “البحث تطرق الى ما تعرض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع”.

وقد أكد الجولاني ان “الاجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لاعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل”.

كما وجه الجولاني دعوة إلى ميقاتي لزيارة سوريا من اجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام