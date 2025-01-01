الولايات المتحدة | 40 قتيلاً ومصاباً بحادثة دهس في “نيو أورليانز”

أعلنت سلطات نيو أورليانز الأميركية اليوم الأربعاء عن سقوط 10 قتلى و30 مصاباً بعد أن صدمت مركبة حشداً من الناس بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن “أشخاصاً عدة لقوا حتفهم بعد أن صدمت مركبة حشداَ من الناس في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز”، مضيفة، نقلاً عن شهود، أن “شاحنة صدمت الحشد بسرعة عالية، ثم خرج السائق وبدأ في إطلاق النار، وردّت الشرطة بإطلاق النار”.

وأفادت شرطة نيو أورليانز بإصابة شرطيين أميركيين بالرصاص في عملية الدهس. وأضافت أن حادث الدهس وإطلاق النار “كان متعمدا وليس عرضيا، ولا معلومات عن هوية المنفذ حتى الآن”.

وفي السياق، قالت الشرطة إن “التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع منفذ عملية الدهس، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتولى التحقيق منذ الآن”.

بدوره، قال عمدة مدينة نيو أورليانز الأميركية إن “مدينتنا تأثرت بهجوم إرهابي والتحقيق لا يزال جارياً”.

وشهدت نيو أورليانز حوادث إطلاق نار وصدم مركبات لحشود في احتفالات سابقة، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين قُتلا وأصيب 10 آخرون في حادثي إطلاق نار منفصلين خلال احتفال بالمدينة حضره الآلاف.

المصدر: مواقع إخبارية