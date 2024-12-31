قالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان لها “تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايتها إلى إفراغ جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين من أجل مواصلة تقديم المساعدات للنظام الأوكراني”.

وقالت السفارة “تثير الانتباه الحزمة التالية من المساعدات العسكرية والمالية لنظام كييف التي أعلن عنها البيت الأبيض والتي تبلغ مليارات الدولارات”، وتابع “مع اقتراب الرحيل كل يوم، تسعى هذه الإدارة إلى إفراغ جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين بشكل أكبر لدعم المشروع الأوكراني الخاسر بشكل واضح”.

واضاف البيان “تكمن الوقاحة في أن السلطات الأمريكية أعلنت عن قرارها قبيل حلول رأس السنة الجديدة، وهي تأمل في تسمح هذه الهدية الدموية لزيلينسكي وزمرته بمواصلة مقاومة الجيش الروسي”، ورأى أن “أولياء الأمر في واشنطن لا يزالون يحلمون بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”، واوضح “لكن محاولاتهم هذه في الواقع فقط تؤدي إلى إطالة سكرات الموت لدى النازيين الجدد في كييف”.

وحثت السفارة الروسي “الجمهور الأمريكي والمواطنين في أوكرانيا على التفكير فيما ستؤدي إليه في النهاية بخلاف الكوارث للشعب الأوكراني، الأفعال المجنونة التي يقوم بها رعاة نظام كييف الغربيون”.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص ما يقرب من 2.5 مليار دولار كمساعدات أمنية لنظام كييف.

وتعهدت الإدارة الأمريكية كذلك بإرسال مساعدة ميزانية إلى أوكرانيا بمبلغ 3.4 مليار دولار، وبالتالي إنفاق الأموال المتبقية التي خصصها الكونغرس هذا العام لدعم كييف.

المصدر: روسيا اليوم