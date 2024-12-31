المنخفض الجوي يتواصل.. وطرقات مقطوعة بسبب الثلوج

يتواصل المنخفض الجوي في لبنان، حيث يسيطر الطقس الماطر وتتساقط الثلوج على علو ما يقارب الـ1200 متر فوق سطح البحر.

وفيما ينتظر ان تنحصر العاصفة بدءا من مساء اليوم الثلاثاء قبل ان يستقر الطقس الاربعاء، فقد أدى تراكم الثلوج في بعض المناطق الى قطع طرقاتها، بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي، ولفتت الى ان “الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا – الأرز، الضنية – الهرمل، معاصر الشوف – كفريا، كفرذبيان – حدث بعلبك والعاقورة – حدث بعلبك”.

وكان رئيس قسم التقديرات في “مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي” محمد كنج قد أطلق تحذيرات في تصريح لموقع المنار الاثنين بشأن سلوك الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1400 متر، وقال كنج “أصدرت مصلحة الأرصاد الجوية تحذيرات بهذا الخصوص، حيث من المتوقع أن تكون هذه الطرقات خطرة بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة واستمرار تأثير المنخفض الجوي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام