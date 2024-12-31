عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول/ديسمبر 2024

العناوين

البناء:

– صاروخان يمنيان إلى “تل أبيب” ومطار بن غوريون… والملايين إلى الملاجئ

– ترقب دولي وإقليمي وسوري لتركيبة مؤتمر الحوار الوطني وآلياته ومخرجاته

– حزب الله: الانتهاكات في عهدة أطراف الاتفاق حتّى اليوم 60 واليوم 61 يوم آخر

– 5 معتقلين استشهدوا بيوم واحد في سجون الاحتلال

– قاليباف: لمواجهة الجرائم “الإسرائيلية” بمزيد من الوحدة

الأخبار:

– جعجع للتيار: رشحوني للرئاسة!

– كيف ينظر الشرع إلى تفاصيل المرحلة الانتقالية؟

– جيش سورية الجديد الأولوية للأجانب

اللواء:

– بدايات ونهايات “عام الرعب”: رئيس بحجم المتغيرات والتحديات

– وفد خليجي في دمشق لتعاون مفتوح مع إدارة الشرع

– نتنياهو لصفقة رهائن تفتح الطريق أمام العودة إلى الحرب!

الديار:

– 2025 عام القلق على السيادة: الرئاسة… الاحتلال… “الزلزال” السوري

– 2024 شهادة ودمار… 2025 أمل ورجاء

– حزب الله أحيا أربعين محمد عفيف باحتفال تكريمي في صيدا

– العدوّ يستمر بوحشيته… والقسام تقتل 5 جنود بعملية مركبة في جباليا

– حماس: “إسرائيل” تعرقل الصفقة وتل أبيب ترد: هناك فجوات

الجمهورية:

– واشنطن وباريس تستعجلان التوافق

– باسيل للجمهورية: مفاجآت في الساعات الأخيرة

– ماذا يعني عدم انسحاب “إسرائيل” في 27 كانون الثاني؟

– هوكشتاين في لبنان لإنقاذ “هيبة واشنطن” لا أكثر ولا أقل

النهار:

– 2025 اللبنانية: فجر جديد

– الجيش السوري إعادة هيكلة صادمة

– مصرف لبنان يتخطّى الصعوبات واستقرار نقدي

الاسرار

البناء:

خفايا:

– لخّص دبلوماسي عربي مواقف الدول العربية تجاه الوضع الجديد في سورية بالاندفاع بعكس حجم مسافة البعد، حيث دول الجوار تسارع للتنسيق الأمني خصوصًا والدول الأبعد تقوم بتطبيع علاقاتها مع الحكم الجديد وفق التسلسل الذي قامت به مع النظام السابق بعد القطيعة مع معادلة عكسيّة بين قطر والإمارات، لكن يرهن النظام العربي مستقبل انفتاحه المالي خصوصًا بأمرين الأول حجم النفوذ التركي والمطالبة بتقليص حضوره تمامًا، كما كانت المطالبة بتقليص النفوذ الإيراني، والثاني هو حجم الهامش الأميركي المتاح في ظل نظام العقوبات. وهذا يبدو بطيئًا، لكنّه ليس بقسوة وشدّة الموقف من النظام السابق لذلك تحاول تركيا أن تقيم حزام أمان اقتصاديّ بديل قوامه إضافة إلى تركيا لوجستيًا وقطر ماليًا، ليبيا في النفط وأوكرانيا في الحبوب.

كواليس:

– تقول قيادات حركات إسلاميّة فاعلة في دول عربية إنها جمّدت مشاريع زيارات وفود قيادية وشعبية منها إلى دمشق خشية إحراج الحكم الجديد في العلاقات التي ينوي ترميمها مع النظام العربي عبر طمأنته إلى أن النظام الجديد ليس لديه مشروع خارج الحدود. والأهم تفاديًا لتعرّض الوفود القيادية للإحراج بعدم استقبالها من قيادات النظام الجديد في دمشق للسبب ذاته، بعدما تسبّب ظهور إحدى الشخصيات المصرية المطلوبة للقاهرة في صورة شبه رسمية مع قيادات النظام الجديد إلى موقف مصريّ حاد واحتاج إلى توضيح وتعهّد بعدم القيام بما يوحي بأن المعارضات الإسلامية في البلاد العربية سوف تجد ملاذًا آمنًا في دمشق. وتقول القيادات المعنية إن سببًا إضافيًا لهذا الفتور الإسلامي يتصل بموقف حركة حماس التي كان بعض قادتها قد رحّب بحماسة بالوضع الجديد واعتبره بشارة نحو النصر في فلسطين ثمّ اضطرّت الحركة إلى فرملة اندفاعها أمام المواقف التي تصدر من النظام الجديد تجاه التوغل “الإسرائيلي” وتجنّبها الكلام عن فلسطين وغزّة وصولًا إلى عدم ذكر الجولان السوري المحتل في خطابها السياسيّ.

اللواء:

همس:

– يجزم متابعون للحركة الخارجية باتّجاه لبنان أن الدورة الأولى لانتخاب الرئيس ستكون بمثابة استعراض شروط، وأن الفوز لأبرز المرشحين بعد ذلك بدورة أو اثنتني!

غمز:

– تحاول مواقع إلكترونية، غير حاصلة على ترخيص ابتزاز شركات ناشئة، بهدف الحصول على تمويل بعد التشهير!

لغز:

– كفت يد قنصلية سفارة عن إعطاء الجوازات والإقامات في بلد يشهد تحولات، بعد التورط، وفقًا لمصدر دبلوماسي، بجوازات تبين أنها غير صالحة ومزورة!

الجمهورية:

– نُقل عن سفير عربي بارز قوله، إنّ لدى بلاده أجندة عمل جاهزة بعد الانتخابات الرئاسية، تتضمّن مجموعة كبيرة من المشاريع والاستثمارات.

– تبلّغت مجموعة من الاقتصاديّين ورجال الأعمال من مسؤولين خليجيين أخبارًا اقتصادية ومالية مشجّعة حول مستقبل الوضع في لبنان، ستبدأ في الأشهر تباعًا بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

– فاجأ ديبلوماسي غربي مسؤولًا حزبيًا معارضًا بنصيحة بتجنّب التقديرات الخاطئة وعدم المبالغة في استفزاز حزب بارز.

النهار:

– يردّد مرجع سياسي في مجلسه، أن الاصطفافات السياسية حول الانتخاب الرئاسي بعد الحرب وسقوط النظام السوري، باتت أصعب بكثير خلافًا لما كان متوقعًا.

– بعد شائعات متناقلة عن ان النائب فريد البستاني وعد الرئيس نبيه بري بتلبية كلّ مطالبه في حال دعمه الأخير في الوصول إلى قصر بعبدا، رد البستاني: الكلام عن زيارتي للرئيس بري لدعم ترشيحي رئاسيًا معيب فأنا أزوره بصفتي رئيس لجنة نيابية.

– ينقل قريبون من وزير سابق مرشح إلى الرئاسة أن اتّصالات خارجية تضغط عليه من أجل المضي في الترشيح في ما رغبته الشخصية تميل إلى الانكفاء.

– يشبّه مرجع سياسي ما يجري من حراك دبلوماسي غربي وخليجي، بما سبق الوصول إلى اتفاق الطائف، نظرًا لدقة الوضع في لبنان التي تفوق تلك المرحلة، لا سيما اقتصاديًا وماليًا ومؤسساتيًا.

– تردّد أن رئيس حزب مسيحي طلب موعدًا للقاء أحمد الشرع في دمشق.

– ينقل عن مرجع سياسي أن زيارة قائد الجيش إلى السعودية على أبواب الانتخابات الرئاسية لا تصب كثيرًا في مصلحته إذ تحوله مرشح تحدي مفروضًا من الأميركيين والسعوديين.

– يقول قريبون من قائد الجيش إن الملف الرئاسي بات شبه محسوم والبحث انتقل حاليًّا إلى شكل الحكومة ورئيس الوزراء وتوزيع الحقائب.

المصدر: صحف