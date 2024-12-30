رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي ​محمد كنج لموقع المنار: المنخفض الجوي الثاني بدأ تأثيره اعتبارًا من الأحد، وهو الأبرد لهذا الموسم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 15:12

رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي ​محمد كنج لموقع المنار: المنخفض الجوي الثاني بدأ تأثيره اعتبارًا من الأحد، وهو الأبرد لهذا الموسم

منذ 1 ساعة 30 December، 2024
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