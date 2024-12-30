كنج لموقع المنار : المنخفض الأبرد يطرق أبواب لبنان والطقس يستقر الأربعاء

بدأ تأثير المنخفض الجوي الثاني والأبرد لهذا الموسم اعتبارًا من أمس الأحد ، حيث يتوقع أن تشهد المرتفعات التي ترتفع 1200 متر وما فوق تساقطًا للثلوج، مع إحتمال وصولها إلى مستويات أدنى (1100 متر) في المناطق الداخلية، دون تراكمات تذكر”.

رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي ​محمد كنج قال في تصريح لموقع المنار إن”درجات الحرارة ستشهد إنخفاضًا ملحوظًا بحدود درجتين ، مع استمرار حالة عدم الإستقرار الجوي حتى مساء غداً الثلاثاء. واعتبارًا من يوم الأربعاء، سيبدأ الطقس بالإستقرار تدريجيًا.

تحذيرات من الطرقات الجبلية

وحول التحذيرات بشأن سلوك الطرقات الجبلية التي تعلو 1400 متر، قال كنج” أصدرت مصلحة الأرصاد الجوية تحذيرات بهذا الخصوص، حيث من المتوقع أن تكون هذه الطرقات خطرة بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة واستمرار تأثير المنخفض الجوي”.

الأمطار ومعدلاتها

ولفت كنج إلى أن” لبنان شهد أمطارًا غزيرة خلال المنخفض الأول، ولا سيما في المناطق الجنوبية التي كانت الأكثر تأثرًا بسبب مركز المنخفض. ومن المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة مع المنخفض الثاني، مما قد يؤدي إلى انجرافات في التربة، خصوصًا في المناطق الجنوبية”.

بالنسبة لكميات الأمطار، أوضح كنج”كانت قبل هذين المنخفضين تشكل نحو 55% من المعدل العام. ومع انتهاء المنخفض الأول وبداية المنخفض الثاني، إرتفعت النسبة لتلامس 75% من المعدل، حيث سجلت المناطق الساحلية حوالي 230-240 ملم من أصل معدل عام يبلغ 315 ملم. أما في مدينة زحلة، فقد تجاوزت كميات الأمطار 100 ملم، مقارنة بمعدل عام يبلغ نحو 225 ملم، مما يشير إلى ارتفاع النسبة من 25% إلى ما بين 40% و45% من المعدل العام”.

أثر إيجابي على المياه الجوفية

واعتبر ان”هذه الكميات من الأمطار تمثل دفعة إيجابية لمخزون المياه الجوفية، ما يعزز الآمال بتحسن الواقع المائي في لبنان مع استمرار موسم الأمطار”.

سنة جافة نسبيًا: انخفاض كبير في معدلات الأمطار مقارنة بالعام الماضي

وأكد كنج أن” هذه السنة تُعدّ من السنوات الجافة نسبيًا، نظرًا لتأخر كميات كبيرة من المتساقطات عن المعدل المعتاد. فصل الخريف، على سبيل المثال، لم يشهد أمطارًا تُذكر مقارنة بالسنوات السابقة”.

وأضاف”إذا ما قارنا هذه السنة بالسنة الماضية، نجد أن كمية الأمطار التي هطلت على الساحل لم تصل إلى نصف ما تساقط العام الفائت. ففي العام الماضي، بلغ مجموع الأمطار حوالي 540 ملم، بينما هذه السنة لم تتجاوز الكمية 250 ملم، أي أقل من النصف”.

المصدر: موقع المنار