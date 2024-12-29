هاشم: لانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “ما يمر به وطننا من ازمات وتطورات وما قد يحمله المقبل من الايام يحتم علينا ان نتلقف فرصة موعد التاسع من الشهر المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية لاعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية لتأخذ دورها ومواكبة ما يجري في المنطقة من تحديات”.

ودعا هاشم في حديث له الاحد الى “الانتباه لان واقع بلدنا يتأثر سلبا وايجابا بمجريات المنطقة، ولهذا كانت دعوة الرئيس نبيه بري لموعد الجلسة لقراءته ظروف الوطن والمنطقة، وهو ما فاجأ البعض بتوقيت الدعوة وبهذه السرعة”.

من جهة ثانية، قال هاشم “اليوم ومع عودة ابناء القرى والبلدات الجنوبية وخصوصا الحدودية منها، فلا بد للحكومة من اتخاذ قرارات واجراءات استثنائية لتأمين الخدمات الحياتية باسرع وقت”.

وتابع هاشم “اما استمرار الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية، فالمسؤولية على الدول الراعية لاتفاق وقف العدوان والمجتمع الدولي لان استمرار الامور على هذا النحو يزيد من حالة التوتر وتأخذنا الى الاسوأ يوما بعد يوم”، واضاف ان “”هذا يتطلب خطوات جديدة من لجنة المراقبة وحاسمة امام التفلت الاسرائيلي ومكابرته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام