إنهيارات وثلوج تقطع طرقات في جرود الضنية شمال لبنان

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الـ24 الماضية في قضاء الضنية شمال لبنان بانقطاع جزئي لطريق بلدة عاصون، جراء انهيار صخور وحجارة وأتربة.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “أهالي المنطقة يتخوفون من ازدياد الانهيار لاحقا، وخصوصا أنه ليس الأول من نوعه في البلدة، وقد دعوا المسؤولين إلى معالجة الانهيارات في أسرع وقت”.

من جهة ثانية، أدت الثلوج التي تساقطت فوق المرتفعات الجبلية في الضنية إلى قطع الطريق الرئيسية التي تربط المنطقة بالهرمل إبتداء من سد بريصا، وإلى قطع الطرقات المؤدية إلى جرد النجاص وجرد مربين في أعالي جرود المنطقة إلا أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات الدفع الرباعي.

هذا وقد سجل انخفاض لافت في درجات الحرارة وصل في المناطق التي يزيد إرتفاعها على ألف متر إلى ما دون الصفر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام