العميد شحادة : سقوط النظام السوري منح “إسرائيل” فرصة للتملص من الاتفاقيات الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 15:36

العميد شحادة : سقوط النظام السوري منح “إسرائيل” فرصة للتملص من الاتفاقيات الدولية

منذ 44 mins 27 December، 2024
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