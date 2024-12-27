المفتي قبلان: التوغلات الإسرائيلية في الجنوب تهدد وقف النار وللصبر حدود

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت “مبدأنا ثابت وهو أن البلد شراكة توافقية ولن نقبل بأي خيار يتعارض مع الشراكة الوطنية، وخاصة أن لبنان في قلب فوضى المنطقة”.

وأضاف المفتي قبلان “لسنا ممن يترك واجباته الوطنية وقضاياه السيادية”، وأكد ان “إسرائيل لم تربح الحرب وملحمة الخيام مرغت أنف الصهاينة بالتراب”، واوضح ان “التوغلات الإسرائيلية في الجنوب تهدد وقف النار وللصبر حدود والأطراف الضامنة للقرار 1701 مطالبة بالتزاماتها قبل فوات الأوان”.

من جهة ثانية، وجه المفتي قبلان خطابه للسعودية ولدول الخليج حيث قال “استقرار لبنان وسوريا وإنقاذ غزة ضرورة ماسة لاستقرار المنطقة وحمايتها، وما نحتاجه هو السعودية الضامنة للمصالح العربية والإسلامية والتلاقي الإيراني السعودي التركي المصري ضرورة حتمية لإنقاذ المنطقة من تسونامي الحرائق”.

وفي سياق آخر، قال المفتي قبلان “نقول لدمشق وللقوى السورية الجديدة، ما نريده علاقات أخوية ومصالح مشتركة وتوثيق كامل للعلاقة التاريخية بين البلدين واستقرار دمشق من استقرار بيروت والعكس صحيح”، وتابع “يجب أن نربح بعضنا حتى لا تأكلنا الفتن الدولية التي تتسابق لتمزيق لبنان وسوريا بل لتمزيق دول المنطقة كلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام