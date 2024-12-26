عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة… والسيد الحوثي يؤكد أن العدو تفاجأ من زخم العمليات في جبهة اليمن

أعلنت وسائل إعلام يمنية اليوم الخميس أن انفجارات دوّت في العاصمة اليمنية صنعاء، جاء ذلك في وقت نقل إعلام العدو عن مصادر في الكيان قولها إن العدو هاجم أهدافاً في اليمن.

تزامن ذلك مع إعلان قائد “أنصار الله” السيد عبد الملك الحوثي اليوم أن “العدو الإسرائيلي تفاجأ من زخم العمليات في جبهة اليمن، وبات يتحدث عن هذه الجبهة بإحباط”، مؤكداً أن “”إسرائيل” عاجزة عن مواجهتنا”.

كما أشار السيد عبد الملك إلى أن “عملياتنا البحرية أثرت على العدو الإسرائيلي وشريكيه الأميركي والبريطاني”،موضحاً أن “استهداف حاملة الطائرات “ترومان” حصل بالتزامن مع سعي الأميركيين لتنفيذ عملية عدوانية على بلدنا”.

من جانبها، زعمت “القناة الـ14” التابعة لاعلام العدو أن “الهجوم في اليمن حملة جديدة تشنها “إسرائيل” ضد الحوثيين”، على حد تعبيرها.

كما نقلت “القناة الـ12” العبرية عن مصدر في الكيان قوله “نهاجم في اليمن والحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا”، حسب زعمه، في وقت نقلت فيه إذاعة جيش العدوعن مصدر عسكري قوله إن العدوان الإسرائيلي على اليمن “استهدف مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية”.

هيئة البث الإسرائيلية، من جهتها قالت إن العدو أبلغ الولايات المتحدة بالعدوان، وأن “المواقع التي استهدفت في اليمن هي مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت الطاقة والنفط”.

بدوره، موقع “والا” الاسرائيلي قال إن عشرات الطائرات شاركت في العدوان، مطالباً من أسماهم “حلفاء “اسرائيل””، بالمساعدة على “بناء بنك أهداف في اليمن”.

المصدر: مواقع إخبارية