مصر: نؤكد احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن “مصر تؤكد على المبدأ الثابت الذي يحكم السياسة الخارجية المصرية تجاه الصومال، وهو احترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه”.

وأضاف عبد العاطي في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي الاثنين “تحدثت مع الوزير أحمد معلم فقي عن الأوضاع في الصومال والدعم المصري لبسط سلطات الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني الصومالي والرافض الكامل لأي إملاءات وأي إجراءات أحادية تمس وحدة وسلامة وسيادة الصومال الشقيق”.

وقال عبد العاطي إن “زيارة وزير الخارجية الصومالي لمصر تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين”، وأشار إلى أن “هناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، بتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات”، وأكد أن “مباحثات اليوم جرت بشكل ثنائي في إطار موسع بحضور الوفدين ودارت حول العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والتعليمية”.

ولفت عبد العاطي الى ان “المباحثات مع وزير الخارجية الصومالي دارت حول الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وعدد من القضايا التي تهم البلدين في القارة السمراء وأيضا في الوطن العربي”، وأضاف ان “مصر والصومال دولتان عربيتان وإفريقيتان، وبالتالي ما يخص العلاقات العربية- العربية والعلاقات الإفريقية- الإفريقية والعلاقات العربية- الإفريقية كان محور الحديث بيننا اليوم”.

من جهته، أعرب الوزير الصومالي عن “سعادته بالجهود المصرية في دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات متميزة، فضلا عن العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الصومال ومصر، والتي تستند إلى أسس الأخوة والروابط الاجتماعية والصلات الأسرية”، وأضاف “مصر كان لها دور مشرّف في الوقوف إلى جانب الصومال منذ النضال الوطني ضد الاستعمار، إذ استشهد كمال الدين صلاح في سبيل نيل الصومال استقلاله في عام 1957، ثم كان الدور المصري مميزا في مراحل بناء الدولة الصومالية بعد الاستقلال في المجالات العسكرية والاقتصادية”، وتابع: “كما ساهمت مصر في برنامج إعادة الأمل الأممي بعد انهيار الدولة في الصومال وفي مؤتمرات المصالحة الوطنية في مسيرة حافلة من إعادة بناء الدولة”.

المصدر: روسيا اليوم