444 يوماً على العدوان| شهداء في استهداف لعناصر تأمين المساعدات وخيام النزوح في غزة

في اليوم الـ 444 للعدوان، واصل الجيش الصهيوني قصف مناطق متفرقة من قطاع غزّة مخلفًا شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر طبية عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف صهيوني استهدف سيارة لعناصر تأمين المساعدات غرب مدينة رفح فجر اليوم الاثنين، بينما أصيب في الغارة أكثر من 20 آخرين.

واستشهد 7 فلسطينيين في غارة استهدفت خيام النزوح غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

وقالت مصادر فلسطينية إن” 15 فلسطينيًا استشهدوا إثر غارات جوية وقصف مدفعي على وسط قطاع غزّة بينهم 10 في مخيط مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات”.

كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف على مخيم البريج وسط القطاع، في ما واصل جيش الاحتلال نسف المنازل في شمال مخيم النصيرات.

من جهته، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال جثمان شهيد ومصابين بعد استهداف منزل يعود لعائلة الجندي في منطقة الشعف شرقي مدينة غزّة.

وكان عدد من الفلسطينيين أصيبوا بقصف استهدف حيّ الزيتون، في ما استشهد فلسطينيان بقصف على حيّ الشجاعية شرق غزّة.

وواصل الجيش “الإسرائيلي” قصف محيط مشفى كمال عدوان الذي ظل محاصرًا واستشهد عدد من الفلسطينيين في محيطه.

كما أصيب 5 فلسطينيين في محيط مستشفى العودة.

المصدر: مواقع