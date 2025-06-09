غزة تحت النار والجوع: الاحتلال يقتل الجائعين أمام مراكز الإغاثة

في اليوم الـ84 من استئناف حرب الإبادة على غزة، استشهد أكثر من 44 فلسطينياً منذ فجر الأحد، منهم من ارتقى برصاص الاحتلال قرب مراكز “المساعدات الإسرائيلية” المزعومة.

ووصل إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة 8 شهداء من منطقة العلم بالقرب من نقطة توزيع مساعدات غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

كما أفادت مصادر فلسطينية، بارتقاء شهداء وجرحى بقصف العدو الإسرائيلي طالبي مساعدات عند مفرق دولة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما أعلنت مستشفى العودة بالنصيرات، وصول 31 إصابة جراء إطلاق طيران الاحتلال المُسيّر القنابل والرصاص الحي تجاه تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط “حاجز نتساريم” وسط قطاع غزة.

كذلك يواصل جيش العدو “الإسرائيلي” شن غارات على مناطق متفرقة من القطاع مستهدفاً اﻷسواق والمنازل المأهولة.

المصدر: مواقع