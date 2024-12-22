بوتين بعد هجوم بالمسيّرات الاوكرانية: العدو سيندم وسيواجه المزيد من الدمار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على مدينة قازان الروسية إن “العدو سيندم وسيواجه المزيد من الدمار”.

وأكد بوتين في تصريحات ألقاها خلال زيارته إلى مرافق تشغيل البنية التحتية للطرق والمطارات أن “من يحاول تدمير شيء في بلدنا سيواجه الدمار أضعافا وسيندم على ما يحاول أن يقوم به في روسيا”.

ووعد الرئيس الروسي أن “بلاده ستمضي قدما”، ولفت إلى أن “الحكومة لن تكتفي بإصلاح الأضرار التي قد يلحقها البعض بالبلاد بل سنمضي قدما بوتيرة أكبر، وهذا هو الحال الآن”، ولفت إلى أن “الحكومة تقوم حاليا بتطوير شبكات الطرق والبناء الحضري والمساكن”.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “نظام كييف هاجم منشآت البنية التحتية المدنية في قازان باستخدام الطائرات المسيرة، وقد دمرت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت أنظمة الحرب الإلكترونية 3 مسيرات أخرى”.

وبحسب الخدمة الصحفية لحاكم جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، هاجمت طائرة مسيرة أخرى مدينة قازان وتم تسجيل إصابة ثمانية أشخاص، كما لحقت أضرار بمبان شاهقة في مجمعين سكنيين، بالإضافة إلى مبنى مكون من أربعة طوابق.

المصدر: روسيا اليوم