الوزير ياسين استقبل طائرة كويتية محمّلة بمساعدات طبية جمعتها الجالية اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 22 2024 - 19:58

الوزير ياسين استقبل طائرة كويتية محمّلة بمساعدات طبية جمعتها الجالية اللبنانية

منذ 22 mins 22 December، 2024
ياسين
لبنان

استقبل وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال منسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين، اليوم، طائرة تابعة لسلاح الجو الكويتي آتية من الكويت محملة بمساعدات طبية جمعتها الجالية اللبنانية بتنسيق من سفارة لبنان، تحت إشراف السفير احمد عرفة. وقد شارك في الاستقبال مستشار سفارة الكويت في لبنان وفريق السفارة وممثلون عن وزارة الصحة العامة كما حضر العميد احمد إبراهيم ممثلا عن الهيئة العليا للإغاثة .

وشكر الوزير ياسين باسم الحكومة اللبنانية ورئيسها، دولة الكويت “الشقيقة لتضامنها مع لبنان في هذه الظروف الصعبة نتيجة العدوان الاسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة