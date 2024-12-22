الدفاع الروسية: خسائر اوكرانيا أكثر من 43 ألف عسكري و251 دبابة منذ بداية العمليات في كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الأحد أن “إجمالي خسائر القوات الأوكرانية، منذ بداية المعارك على محور كورسك، بلغ أكثر من 43 ألف عسكري، بالإضافة إلى 251 دبابة”.

وذكرت الوزارة أن “خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 260 عسكريا ودبابتين، إحداهما من طراز ليوبارد ألمانية الصنع ومركبتي مشاة قتاليتين وناقلتي جند مدرعتين و7 مركبات قتال مدرعة، بالإضافة لمحطة حرب إلكترونية”. وأضافت أن “عمليات القضاء على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية متواصلة”.

وأشارت الوزارة الى انه “خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 43010 عسكريين و251 دبابة و191 مركبة مشاة قتالية و132 ناقلة جند مدرعة و1312 مركبة قتال مدرعة و1166 سيارة و323 قطعة مدفعية و42 راجمة صواريخ، و7 سيارات للنقل والتذخير و79 محطة حرب إلكترونية و13 راداراً مضاداً للبطاريات و4 رادارات دفاع جوي و27 قطعة من المعدات الهندسية ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز او ار-77 وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء ومركبة للقيادة والتحكم”.

المصدر: سبوتنيك