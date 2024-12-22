بوتين: لو لم نطلق العملية العسكرية في أوكرانيا لأجرمنا بحق روسيا وشعبها

كشف الرئيس فلاديمير بوتين أنه “كان على روسيا إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا قبل عام 2022 وأن عدم إطلاقها كان سيمثل جريمة ضد مصالح روسيا وشعبها”.

وقال بوتين في حديث له الاحد “كان ينبغي إطلاق عمليتنا العسكرية قبل عام 2022، لأن الدول الغربية وأوكرانيا لم تظهر أي نية لتنفيذ اتفاقات مينسك، بل كانت تمارس التضليل فيما قوات كييف استغلت الوقت للتسلح وحشد صفوفها”.

وأضاف بوتين أن “القادة الغربيين كشفوا المعنى الحقيقي لاتفاقات مينسك بالنسبة إليهم”، وقال “عدم منع الجريمة يعادل ارتكابها ولو لم نطلق عمليتنا العسكرية في أوكرانيا لكان ذلك جريمة بحق مصالح روسيا وشعبها”.

المصدر: روسيا اليوم