عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 21 كانون الأول/ديسمبر

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الأخبار

– جنبلاط يتولّى إحباط جعجع

– النبطية… العدو يثأر من حاضرة جبل عامل

– الحرب الأميركية – الإسرائيلية مستمرة على حزب الله: مشروع قانون للعزل وسرديّة عن بطولات الموساد

اللواء

– «ضبابية نيابية» تلف الرئاسة.. وعودة الترابط مع الترتيبات في سوريا

– سلام يسحب إسمه من التداول الحكومي.. وقائد الجيش: الطوائف لا تحمي لبنان

– رئاسة الحكومة … الرأس قبل الرئيس

الجمهورية

– الأميركيون لانتخاب رئيس في 9 كانون

– تعقيدات الداخل تنتظر تدخّلًا من الخارج

– واشنطن تنقذ لبنان “بالقوة”

الديار

– القصر الجمهوري يستعد… هل يكون 9 كانون الثاني موعداً للحسم الرئاسي؟

– «الإسرائيليون» لأهالي الجولان: لن ننسحب وستخضعون للقانون «الإسرائيلي» بالتجنيد

– اعتراض أميركي أوروبي على العفو العام عن الإسلاميين وطلبات إخلاء السبيل رُدّت

الاسرار

اللواء

لغز

تخطت مشكلة إعادة النازحين اللبنانيين إلى العراق بعض الإشكالات اللوجستية إلى المشكلات المالية، مما جعل الدولة تتدخل للمساهمة في حمل الأعباء!

غمز

ينظر معنيون إلى الخطوة الجنبلاطية إزاء الترشيح العلني المباشر لقائد الجيش، على أنها تصيب أكثر من عصفور بحجر واحد، لا سيما لجهة الإحراج في ما خصَّ العلاقة مع أصدقاء يرتبط بهم اللقاء الديمقراطي

همس

قطعت دولة كبرى الطريق على دولة أوروبية منافسة، في ما خصَّ مشاريع نقل الطاقة، بعد سقوط النظام السابق في سورية

الجمهورية

– بدأت لائحة أسماء المرشحين لاستحقاق كبير تتقلّص أكثر فأكثر على رغم من استمرار ظهور بعضها في الإعلام

– أوضحت شخصيتان ظهرتا في موقع القرار، إحداهما إقليميًا والثانية أميركيًا، ما عبّرت كل منهما عنه في مسألة لبنانية حساسة

– سيكتشف مسؤول مخابراتي أحيل حديثًا إلى التقاعد في دولة عدوة، أسرارًا تتعلّق بتصنيع وتوريد أجهزة مفخّخة تمّ تفجيرها خلال الحرب

المصدر: صحف